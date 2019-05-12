В России изменились правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, вступили в силу новые правила получения детских пособий на первого и второго ребенка, соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

Согласно закону, заявления на пособия теперь можно подавать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации. Для подачи заявления на пособие не нужна и временная прописка, передает ТАСС.

Пособие выплачивают семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и является гражданином России. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которую устанавливают местные власти, добавляет «Российская газета».

Напомним, в России существуют три вида пособий: при рождении первенца (из регионального бюджета выделяются средства для семей с низким доходом), при рождении второго ребенка (из материнского капитала), а также существует поддержка семьям после рождения в них третьего и последующих детей.

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