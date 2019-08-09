Назван самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России

Большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет, следует из исследования Росстата за 2018 год.

В Росстате выяснили также, что на рождение второго ребенка большинство россиянок решаются в 30 лет, третьего – 31 год, четвертого – в 33 года, передает RT.

Пятого ребенка и последующих детей в большинстве случаев рожают в 34 года.

Всего за 2018 год в России родились 1,6 млн детей.

Отмечается, что за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос. В основном женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования и работой.

Эксперты Росстата считают, что в будущем средний возраст рождения ребенка продолжит расти.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин предупредил о продолжении снижения рождаемости в России.

Тем временем в России расширили возможности получения детских пособий, а также задумались над продлением программы маткапитала до 2025 года.

Также Минтруд сообщил о повышении поддержки семей с детьми.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД