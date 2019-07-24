В России расширили возможности получения детских пособий

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Документом, разработанным правительством России, предлагалось изменить величину среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте передает РИА «Новости».

Предлагалось также увеличить срок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года, а затем на срок до достижения ребенком двух и трех лет.



Кроме того, увеличивается срок, в течение которого можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.

«С 1 января следующего года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В настоящее время их получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств – выплаты смогут получить около 70% семей, где родился первый или второй ребенок», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин поручил внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет.

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