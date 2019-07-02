Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет.

Выплаты будут увеличены до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения, говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение дано главой государства по итогам прямой линии с Путиным. Оно должно быть выполнено в срок до 1 октября текущего года.

Ответственным за выполнение поручения назначен российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что размер пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, который составляет в среднем 10 тыс. рублей.