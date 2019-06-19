Пособие на детей приравняют к региональному прожиточному минимуму ребенка

Размер пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, который составляет в среднем 10 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка», – сказал министр в кулуарах III Форума социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД