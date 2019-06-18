Медведев предложил адресно увеличить пособие по уходу за ребенком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.

Медведев заявил об этом, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком, передает ТАСС.

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», – пояснил премьер.

Отметим, что в апреле Медведев заявлял, что в России с 2020 года вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД