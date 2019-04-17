Медведев пообещал увеличение пособий по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет

Со следующего года вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.

«Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года», – передает его слова ТАСС.

Премьер также поддержал предложение об использовании средств материнского капитала на строительство жилья на садовом участке.

«Ко мне обращались с этой идеей в прошлом году, мне кажется, это абсолютно правильно, нужно изменить соответствующие нормы и допустить такого рода расходование материнского капитала. Но я хочу специально акцентировать внимание на том, что речь должна идти о строительстве жилого дома, а не садового домика, потому что речь должна идти о капитальном строении. Если это так, то наши позиции совпадают», – сказал премьер.

Он также отметил, что нынешний уровень пенсий в России далек от того, чтобы обеспечить пенсионерам достойную жизнь, передает РИА «Новости».

«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь – это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить», – сказал Медведев.

Он добавил, что правительство приняло целый ряд решений об индексации пенсий. При этом для регионов, по его словам, должна быть установлена единая методик для расчета прожиточного минимума пенсионеров. Именно до этого уровня сначала будут доводиться пенсии, и только потом индексироваться, чтобы общая сумма была больше.

Ранее в Петербурге был принят закон, по которому жительницы города смогут направлять средства материнского капитала на строительство садового дома.