Беглов разрешил использовать маткапитал на строительство садовых домов

Жительницы Петербурга смогут направлять средства материнского капитала на строительство садового дома, следует из закона, подписанного врио губернатора города Александром Бегловым.

Он принял такое решение, так как обеспечение летнего загородного отдыха является одной из актуальных проблем для многих многодетных семей Петербурга, сообщает 78.ru.

Сейчас материнский (семейный) капитал в городе можно использовать для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка, получения ребенком образования, медицинской реабилитации, организации оздоровительного отдыха или санаторно-курортного лечения ребенка и для приобретения автомобиля.

Ранее в Петербурге также поддержали продление срока действия регионального материнского капитала.