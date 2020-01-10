Россиян ждет послание социального характера

В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем - повышение доходов россиян.

Еще в первых числах января, когда большинство россиян отдыхало, Владимир Путин неожиданно рассказал о том, какой теме он намерен уделить особое внимание в своем обращении к парламенту. Обычно содержание послания до последнего держится в секрете, но в этот раз президент счел нужным признаться: «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения».

Путин уточнил, что имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». В тот момент окончательных решений, нацеленных на борьбу с бедностью, глава государства еще не принял, однако к 15 января, к моменту выступления перед Федеральным собранием, «решения должны состояться», пообещал он в интервью ТАСС.

Напомним, проблема снижения доходов звучала и в декабре на большой пресс-конференции Путина. «В последние годы мы, действительно, наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо», – отмечал глава государства, добавив, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП. Все остальные меры, вроде «раздачи денег из резервных фондов», ни к чему не приведут, предупреждал он. «Надо решать фундаментальные вопросы развития экономики», – говорил российский лидер.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предполагают, что в послании 15 января Путин объявит о быстрых адресных мерах помощи самым уязвимым группам населения.

«Президент обязательно затронет тему макроэкономической стабильности, однако больше сосредоточится на конкретных мерах и помощи конкретным категориям граждан. Ранее уже было заявлено о борьбе с бедностью. Но бедные люди не сидят в резервациях, они распределены по самым разным социальным группам. Эти группы понятны, их выявляют. В каждую такую группу будут делаться точечные инъекции как законодательного, так и финансового характера», – говорит профессор НИУ ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

По словам профессора,

послание будет не про «кисельные берега и молочные реки» или какие-то грандиозные планы, – оно окажется «антипопулистким, очень конкретным, без глобализма».

Эксперт ЭИСИ ожидает, что в послании будет также уделено внимание теме и новейшим сферам экономики – скажем, развитию цифровой индустрии, расширению сети научных центров России, но в целом оно будет «социальным». «Послание как бы проходит по всем проблемам. Но центральными будут темы демографии, помощи многодетным семьям. Обязательно будет затронута тема помощи ветеранам, потому что 75-летие Победы невозможно обойти», – прогнозирует Матвейчев.

Собеседник напомнил, что обещания президента о социальной поддержке, прозвучавшие в послании прошлого года, уже реализованы. «Все, что касалось материнского капитала, увеличения пособий, помощи ветеранам – все, что заявлял президент, было выполнено правительством», – подчеркнул Матвейчев.

«Первичное звено» перестанет быть слабым звеном

Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов ожидает заявлений президента о реформе первичного звена здравоохранения.

«Это проблема, которую население, особенно пожилая его часть, постоянно чувствует на себе. Первичное звено должно продемонстрировать дееспособность федеральной власти. Огромная территория России и удаленность малых населенных пунктов от медицинских услуг позволяет продемонстрировать эту дееспособность, – когда в местах, где почти никогда не появлялся доктор, он вдруг начинает регулярно проводить диагностику. Людям в глубинке не надо никуда ездить, доктор сделает все сам», – говорит Баширов. Он напоминает, в частности, о возможностях современной медицины, позволяющей проводить диагностику дистанционно, благодаря IT-технологиям.

Президент указывает на то, что первичное звено становится «одним из ключевых сюжетов для подтверждения Москвой способности организовывать проекты, успешный результат которых сможет ощутить на себе каждый избиратель», напомнил политолог.

Вслед за Матвейчевым, Баширов прогнозирует, что одной из главных тем предстоящего послания станут меры социального характера. Однако, по его ожиданиям, президент озвучит меры, призванные подстегнуть общий рост экономики, поскольку только так можно в принципе решать проблему бедности.

«Речь пойдет не только о тех людях, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, но и о той части населения, которая пополняет бюджет, создает стимул в экономике. В первую очередь, это средний и малый бизнес. Я ожидаю от президента сигналов правительству, чтобы оно расширяло возможности для развития предпринимательской среды», – сказал Баширов.

Эксперт также ожидает, что президент затронет и тему нацпроектов. «Это гигантское федеральное финансирование и уже есть довольно четко проработанная программа действий. Но при этом мы видим, что все это буксует в регионах. Очевидно, прозвучит сигнал, ориентированный на улучшение координации деятельности федеральным правительством и региональными властями по части нацпроектов», – предполагает эксперт.

Почему послание прозвучит уже в начале года

О том, что Путин обратится к парламенту 15 января, стало известно незадолго до новогодних праздников. Отвечая тогда на вопрос, почему выбран именно январь, тогда как в прошлый раз президент выступал в феврале, его пресс-секретарь Дмитрий Песков лишь лаконично заметил: Путин имеет право выступать в таком формате тогда, когда считает нужным.

«Решение выступать в начале года во многом связано с тем, чтобы открывать новый политический год в январе, а не в сентябре. Сделать его соответствующим календарному – и задавать ориентиры на целый год, что напрямую связано с бюджетированием. Ведь оно идет с января по декабрь, а не с сентября по август, – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Послание напрямую говорит о бюджетных тратах, о новых направлениях в социально-экономической политике. Это правильнее делать не в авральном порядке, – например, летом, – а с самого начала года. В этом присутствует железная логика».

Политолог напоминает, что в сентябре Госдума открывает очередную сессию, а многие области и республики проходят через избирательную кампанию. «Осенние выборы стали серьезным фактором для регионов, в которых они проводятся, этим территориям сложнее следить за тем, что происходит в стране в целом, следить за федеральной повесткой», – пояснил эксперт.

В свою очередь Баширов напоминает, что по итогам послания всегда появляется перечень поручений правительству, которое в виде своих решений отправляет их в профильные ведомства. Таким образом, решения Путина сразу же добавляются в планы работы чиновников на год.

«Получается двойной контроль. Поручения президента всегда носят конкретный характер. Он четко описывает, что нужно поправить. Поручения по итогам послания 15 января, в целом, наверняка будут такими же конкретными, и с достаточно сжатыми сроками. В администрации президента прекрасно понимают, в какие сроки должно укладываться правительство при реализации поручений», – считает Баширов. При этом он не исключает, что чиновники, которые недостаточно расторопно выполняют такие поручения, могут уже в ближайшие месяцы потерять свои должности.

Обещания помочь обрели силу закона

Газета ВЗГЛЯД подвела итоги того, как в течение последних 11 месяцев чиновники выполняли поручения Путина о помощи социально незащищенным россиянам. Речь идет о более чем десяти поручениях, данных по итогам послания от 20 февраля 2019 года.

Так, с началом 2020 года в России увеличился круг семей, получающих пособия при рождении первого и второго ребенка. Ранее на пособие могли претендовать семьи, чей доход не превышал полтора региональных прожиточных минимума (имеется в виду минимум трудоспособного человека) на каждого члена семьи. С 1 января планка повысилась – пособия дадут и тем семьям, в которых доход не превышает двух «минимумов» на человека. Россиянин имеет право запросить эти выплаты в течение трех лет со дня рождения малыша.

Кроме того, уже больше полугода Пенсионный фонд платит повышенные пособия по уходу за детьми-инвалидами и за инвалидами детства I группы. Пособия увеличены почти вдвое – с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. Адресаты этой меры – около 395 тысяч семей.

В Новый год подарок от государства получили и многодетные – заработала поправка в Налоговый кодекс, которая ввела налоговые льготы на недвижимость для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Еще большему числу семей – тем, где от двух детей и больше – облегчается ипотечное бремя. Весной правительство постановило: для таких семей продляется льготная ставка ипотечного кредита.

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Другое постановление, подписанное в сентябре , гласит: выплачивать семьям, в которых появился третий ребенок, 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Причем, – что случается нечасто, – документ имеет обратную силу. В нем говорится и о кредитах, взятых с 1 января 2019 года.

На пути к исполнению находится и более «общее» поручение президента – последовательно снижать ставку ипотеки, а для семей с двумя и более детьми льготную ставку распространить на весь срок действия кредита. В середине декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина отчиталась: к ноябрю ставку по ипотеке «согнали» до 9,4%, и это не предел – в ЦБ рассчитывают, что планка снизится до 7-8%.

Добавим, что в мае президент подписал разработанный по его инициативе закон, оберегающий людей, которые не могут расплатиться по жилищному кредиту, от угрозы оказаться на улице. Вводятся «ипотечные каникулы» – беспроцентная отсрочка платежей по кредиту на определенный срок. Кроме того, банк теперь предоставляет такой льготный период по требованию самого заемщика.

Еще одна президентская инициатива, которая с 1 июля обрела силу закона, оградила россиян от произвола современных ростовщиков – недобросовестных микрокредитных структур. Отныне «микрокредиторы» могут потребовать с задолжавшего заемщика не больше двукратного размера от суммы кредита. К примеру, с человека, взявшего взаймы 10 тысяч, нельзя будет получить больше 30 тысяч. А ежедневная ставка по микрокредитам не может превышать 1 процента.

Напомним, что летом, во время Прямой линии, президент констатировал: одна из причин падения доходов россиян – закредитованность. И то, что правила «игры» между гражданами и банками сделались более строгими, смягчает проблему.

В октябре с подачи президента правительство помогло «предпенсионерам» из числа врачей и фельдшеров, готовых работать в провинции, убрав возрастную планку для участников программы «Земский доктор». Теперь специалисты старше 50 лет получили единовременную выплату при переезде на работу в малые города и села. Напомним, врачам полагается 1 млн рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей.

Еще один важнейший вопрос – это организация паллиативной помощи, в которой нуждается от 800 тысяч до 1 млн человек. В послании прошлого года президент призвал законодателей ускорить работу над соответствующим законом. И уже в марте закон был принят, успев пройти большие парламентские слушания с участием медиков, экспертов и волонтеров – их мнение позволило доработать проект, как и просил президент.

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