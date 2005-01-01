Главная идея для России – это справедливость

О чем говорил сегодня Владимир Путин? Вы можете сказать, что обо всем сразу: о семье, рождаемости, пенсионерах, бедности, образовании, культуре, медицине, бизнесе, снова о новых системах вооружения, безопасности, суверенитете России, как основе существования страны и нашем ответе на односторонний выход США из Договора по ракетам малой и средней дальности. Я вообще плохо понимаю, как ему удалось втиснуть столько тем и цифр в чуть более чем полуторачасовое послание. Но была ли какая-то общая идея, которая связывала бы воедино эти столь разные проблемы?

На мой взгляд, эта идея лежит на поверхности, и сам Путин отчетливо назвал ее по имени – «справедливость».

Начал он с того, что прямо сформулировал основную задачу, которая стоит перед Россией. По его словам, это «сбережение народа». Кажется, что «словосочетание» вышло каким-то слишком утилитарным, как будто бы речь идет о сохранении поголовья граждан. На самом деле, здесь просто использована не сразу считываемая высокая стилистика. Что может быть важнее для государственного деятеля, нежели миссия беречь, оберегать свой народ, окружить его заботой, вниманием и уважением.

Так что это удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот.

Первая, а значит приоритетная тема послания – это семья. Уже не в первый раз Владимир Путин заводит разговор о демографическом кризисе и способах его преодоления. Я не стану перечислять конкретные меры и выплаты, предусмотренные в национальной программе, скажу лишь, что стимулирование рождаемости будет серьезно усилено как разнообразными налоговыми льготами, так и социальными выплатами.

Это прекрасно, но важным мне кажется другое. Президент начал разговор о семье словами о необходимости сохранения национальных традиций и ценностей, среди которых, например, сохранение рода и уважение к старшим, радость отцовства и материнства.

То есть именно из нравственных начал русской жизни вырастает здоровая и крепкая семья, а многодетность, которую призвана поддерживать программа, это все же вторичный элемент.

Человеческий ресурс, за приумножение которого радеет государство, не механическая сумма душ, а первичные сообщества, рождающиеся в любви и браке.

То есть речь идет именно о традиционной русской семье, а не о союзе специфических гендерных идентичностей, истерическая забота о которых постепенно разрушает представление о семейных отношениях, какими они были на протяжении всей человеческой истории, на просвещенном Западе. Россия остается оплотом христианских ценностей и миропонимания, из которых вырастают и личность, и семья, и справедливо устроенное общество.

К этому последнему следует отнести программу преодоления бедности и повышения выплат пенсионерам, которые в глазах какого-нибудь сторонника теории предельно свободной рыночной экономики являются балластом для государства, содержание которого хотя и неизбежно, но нуждается в разумной минимизации. Но в справедливом обществе уважение к людям, чей труд был отдан Родине, – это моральный долг каждого. И он выражается в том числе и в подчеркнутой заботе государства.

Продвинутое школьное образование, медицина для всех и в каждом населенном пункте нашей огромной страны – все это, по словам Владимира Путина, вещи вполне реализуемые. На них есть средства и разработанные министерствами и ведомствами конкретные меры. Бизнес, подвергающийся уголовному и административному преследованию, зарегулированный миллионами накопленных за долгие годы инструкций, необходимо вывести из-под бремени разорительного и мешающего развитию экономики контроля. И еще надо создать предельно комфортные условия для инвестирования в высокотехнологичные проекты, так называемые стартапы.

Глава российского государства вновь рассказал о новейших системах вооружения, которые станут соразмерным ответом на разворачивание Америкой в Европе ракет малой и средней дальности. По словам Владимира Путина, скорость и подлетное время ракет к центрам запуска в Европе вполне достаточны, чтобы справиться с любой внешней угрозой.

У России в ближайшее время появятся новые корабли, подлодки и боевые самолеты, которые будут оснащены новейшими ракетными комплексами. При этом российский лидер вновь подчеркнул, что мы никому не угрожаем, а хотим жить со всеми в ладу. Все наши действия исходят исключительно из необходимости выстроить непреодолимые рубежи обороны.

Я думаю, что это тоже про справедливость и правду. Про отсутствие агрессивных намерений и желания навязывать свой порядок и свое миропонимание другим странам. Про отсутствие чувства собственной «исключительности», характерного для американской элиты.

Проанализировать все темы послания в рамках одной статьи невозможно, поэтому я просто постарался выделить основное. Те, кто интересуется деталями, сроками, суммами или даже стилистикой президента, которая мне кажется очень самобытной, могут ознакомиться с полным текстом

Повторю напоследок. Главное слово и идея сказанного сегодня в Гостином дворе – это справедливость.