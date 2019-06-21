Взгляд
21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
Разделы

Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
Перейти а раздел…

Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

Толпа сторонников Саакашвили сумела прорваться во двор парламента и частично разоружить охрануФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Делегация депутатов Госдумы, прибывшая на православную ассамблею в Тбилиси, подверглась нападению толпы сторонников Саакашвили. Ей пришлось срочно покинуть столицу Грузии, которая после этого погрузилась в хаос – оппозиционеры использовали визит российских парламентариев как повод для протестов и пошли на штурм парламента. Подробности...
Перейти а раздел…

Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
Перейти а раздел…

Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Обсуждение: 44 комментария
      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?
          • Улучшилась

          • Ухудшилась

          • Не изменилась

          Вы готовы сортировать отходы перед тем, как выбросить мусор?
          • Да

          • Нет

          Демографы считают, что рост населения России возможен, если в семьях будет по трое детей. Сколько детей в вашей семье?
          • Один

          • Двое

          • Трое

          • Больше трех

          • В моей семье нет детей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:ВЭБ подал в арбитражный суд Стокгольма иск к Украине
            Трамп одобрил удары по Ирану, но передумалСпецназ разогнал участников беспорядков у парламента ГрузииВ Раде заявили о подготовке команды Зеленского к встрече с ПутинымЕС пригрозил не признавать российское гражданство жителей Донбасса
            Пентагон опубликовал видео уничтожения Ираном американского беспилотникаСотрудники российских СМИ пострадали от действий полиции в ТбилисиПрибалтика подписала с ЕС дорожную карту по энергетическому разрыву с РоссиейЭкс-главу отделения полиции в Подмосковье арестовали за подброшенный амфетамин
            Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворотаПентагон заявил о планах России «изменить мировой порядок»Стало известно, почему к Алибасову приехала полицияДзюба нецензурно выругался на рекламу шаурмы в ходе «прямой линии»

            «пули и газ»


            Симоньян из «логова диктатуры» оценила «грузинскую демократию по-вашингтонски»

            вопрос на референдуме


            Французской Майотте не понравилось сравнение с Крымом

            «не пропуская матчи»


            Овечкину насчитали пенсию в 835 тыс. рублей

            Видео

            сегмент авиаперевозок


            Российский авиапром нацелился на уникальную нишу мирового рынка

            борьба с фейк-ньюс


            «Гоблин» после вопроса Путину предложил создать спецбригады СМИ для освещения ЧП

            «душитель свободы»


            Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

            вера в победу


            Гафт призвал больную раком Александру Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил»

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Либеральная слепота


            Алексей Алешковский: Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

            Памятник не для всех


            Дометий Завольский: Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

            Атака на символы


            Игорь Мальцев: Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

            на ваш взгляд


            За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?

            Россияне беднеют от кредитов

            Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населения   21 июня 2019, 08:14
            Фото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике?

            В России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, зарплаты в стране растут, с другой – доходы россиян падают. Так, в первом квартале 2019 года реальная начисленная заработная плата в России выросла на 1,3% (по свежим данным, в апреле – на 3,1%, в мае – на 2,8%). При этом реальные располагаемые доходы населения в первом квартале этого года сократились на 2,3%.

            Этот вопрос волновал многих россиян. На прямой линии с президентом Владимир Путин назвал причины падения реальных доходов.

            По его словам, сейчас средняя номинальная зарплата в России составляет около 44-45 тыс. рублей. В 2017 году этот показатель был меньше – на уровне 33,2 тыс. рублей. «Мы повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работодатели не имеют права платить меньше 11 тыс. рублей», – уточнил он.

            Однако на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан, признал Путин. «Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Речь даже не о санкциях, а о ситуации на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров. Поэтому у нас произошел малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере. Действительно, реальные доходы россиян сокращались несколько лет. Самая тяжелая ситуация была в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается», – отметил президент.

            Одна из причин падения доходов россиян в их закредитованности. «Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам. И банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание. Нам не нужно в экономике надувать этих пузырей», – заявил Владимир Путин.

            Вот и получается, что если человек и зарабатывает 45 тыс. рублей (средняя зарплата), но 40% отдает на погашение кредита, то его реальные доходы составляют лишь 27 тыс. рублей.

            «Примерно треть доходов россияне тратят на оплату процентов и кредитов. Это снижает и потребительский спрос, и реальные доходы населения. Кроме того, падают другие доходы, которые не относятся к зарплатам, в частности, доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы», – отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

            «На динамику реальных располагаемых денежных доходов населения влияют изменение номинальных денежных доходов, динамика цен на товары и услуги, налоговая и тарифная политика государства, а также динамика иных обязательных платежей, в том числе по обслуживанию кредитов», – отмечает старший аналитик Группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин.

            «В России действительно достаточно большое количество людей, которые тратят на обслуживание кредитов заметную долю своих доходов. Это важный фактор, но только этим объяснить ситуацию нельзя. Среди малообеспеченных граждан не так уж мало и тех, кто вообще никогда кредиты не брал», – говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

            «Стран с достаточно высоким процентом бедных людей, на самом деле, не так уж и мало. Мы в этом плане далеко не худшая страна. Но необычность российской бедности в том, что многие люди, которые относятся к категории бедных, имеют работу, но уровень их доходов достаточно скромный. То есть они получают немного больше МРОТа и все, особенно это касается депрессивных регионов, где нет крупных производств, а бюджетные организации имеют низкий уровень оплаты труда. У людей просто нет альтернативы. Отсюда вторая причина – это недостаток высокооплачиваемых рабочих мест. В России отмечается такой феномен, как бедность работающих», – продолжает экономист.  

            По его мнению, в этой ситуации могла бы помочь внутренняя миграция. «У нас есть немало регионов, где присутствует приличный спрос на рабочие руки – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также небольшие населенные пункты, где расположены предприятия по добычи полезных ископаемых. Но в наших условиях решиться переехать в другой регион очень непросто», – говорит Хестанов.

            По его мнению, выплаты в конвертах, конечно, немного искажают проблему, но не глобально.

            По словам президента, чтобы добиться максимального результата для граждан и для развития экономики, была организована работа в рамках национальных проектов.

            «Конечная цель – поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу»,

            – отметил Путин.

            Что касается проблемы надувания кредитного пузыря, то она действительно существует, учитывая бум кредитования, в том числе потребительского и ипотечного, который наблюдается в последние годы в России. Примеры того, как бездумное кредитование населения приводило к катастрофе всей экономики, в современной истории имеются. Достаточно вспомнить ипотечный кризис в США в 2008 году, который вылился в глобальную экономическую рецессию.

            Чтобы справиться с этой ситуацией, совершенно не обязательно делать кредиты дорогими и малодоступными. У Центробанка, который уже обеспокоился ситуацией потенциального пузыря, есть инструменты для предотвращения беды. И регулятор уже приводит их в действие, постепенно ужесточая нормы резервирования для банков.

            «Повышение этой нормы напрямую процентную ставку кредита не повышает, но она заставляет банки быть гораздо более разборчивыми при выдаче кредита. Большему числу людей откажут, но зато те, кому не откажут, скорее всего, благополучно с кредитом справятся», – объясняет Хестанов. «Тех мер, которые ЦБ РФ уже принял, достаточно. Надо подождать, когда повышенная норма начнет работать, и рынок начнет охлаждаться сам собой. Мне кажется, что 100-процентное резервирование хорошо охладит пыл банкиров», – заключил он.

            Экономист в целом выступает противником кредита. По его мнению, с рациональной точки зрения кредит может быть полезен только в двух случаях. «Первый случай – если человек покупает средство производства, например, портниха – швейную машинку, журналист – ноутбук. Такая покупка иногда может быть оправдана. Для этого вы на этом средстве производства должны зарабатывать проценты по кредиту плюс средства для оплаты тела кредита и еще сверху зарабатывать», – подсчитал Хестанов.

            «Второй случай был массовым, но в старые времена. В период с 2000 по 2008 год было достаточно выгодно брать кредиты для покупки недвижимости. В то время недвижимость дорожала темпами намного более высокими, чем процент по кредитам. Тогда ипотечный кредит имел большой смысл. Сейчас, когда реальные цены на недвижимость стагнируют (цены растут, но когда приходит реальный покупатель, то ему дают скидку), надо крепко подумать. Мне кажется, что сейчас всем, кто может, лучше воздержаться от кредитов», – считает экономист. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............