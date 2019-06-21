Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике?

В России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, зарплаты в стране растут, с другой – доходы россиян падают. Так, в первом квартале 2019 года реальная начисленная заработная плата в России выросла на 1,3% (по свежим данным, в апреле – на 3,1%, в мае – на 2,8%). При этом реальные располагаемые доходы населения в первом квартале этого года сократились на 2,3%.

Этот вопрос волновал многих россиян. На прямой линии с президентом Владимир Путин назвал причины падения реальных доходов.

По его словам, сейчас средняя номинальная зарплата в России составляет около 44-45 тыс. рублей. В 2017 году этот показатель был меньше – на уровне 33,2 тыс. рублей. «Мы повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работодатели не имеют права платить меньше 11 тыс. рублей», – уточнил он.

Однако на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан, признал Путин. «Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Речь даже не о санкциях, а о ситуации на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров. Поэтому у нас произошел малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере. Действительно, реальные доходы россиян сокращались несколько лет. Самая тяжелая ситуация была в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается», – отметил президент.

Одна из причин падения доходов россиян в их закредитованности. «Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам. И банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание. Нам не нужно в экономике надувать этих пузырей», – заявил Владимир Путин.

На эту тему

Вот и получается, что если человек и зарабатывает 45 тыс. рублей (средняя зарплата), но 40% отдает на погашение кредита, то его реальные доходы составляют лишь 27 тыс. рублей.

«Примерно треть доходов россияне тратят на оплату процентов и кредитов. Это снижает и потребительский спрос, и реальные доходы населения. Кроме того, падают другие доходы, которые не относятся к зарплатам, в частности, доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы», – отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«На динамику реальных располагаемых денежных доходов населения влияют изменение номинальных денежных доходов, динамика цен на товары и услуги, налоговая и тарифная политика государства, а также динамика иных обязательных платежей, в том числе по обслуживанию кредитов», – отмечает старший аналитик Группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин.

«В России действительно достаточно большое количество людей, которые тратят на обслуживание кредитов заметную долю своих доходов. Это важный фактор, но только этим объяснить ситуацию нельзя. Среди малообеспеченных граждан не так уж мало и тех, кто вообще никогда кредиты не брал», – говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Стран с достаточно высоким процентом бедных людей, на самом деле, не так уж и мало. Мы в этом плане далеко не худшая страна. Но необычность российской бедности в том, что многие люди, которые относятся к категории бедных, имеют работу, но уровень их доходов достаточно скромный. То есть они получают немного больше МРОТа и все, особенно это касается депрессивных регионов, где нет крупных производств, а бюджетные организации имеют низкий уровень оплаты труда. У людей просто нет альтернативы. Отсюда вторая причина – это недостаток высокооплачиваемых рабочих мест. В России отмечается такой феномен, как бедность работающих», – продолжает экономист.

По его мнению, в этой ситуации могла бы помочь внутренняя миграция. «У нас есть немало регионов, где присутствует приличный спрос на рабочие руки – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также небольшие населенные пункты, где расположены предприятия по добычи полезных ископаемых. Но в наших условиях решиться переехать в другой регион очень непросто», – говорит Хестанов.

По его мнению, выплаты в конвертах, конечно, немного искажают проблему, но не глобально.

По словам президента, чтобы добиться максимального результата для граждан и для развития экономики, была организована работа в рамках национальных проектов.

«Конечная цель – поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу»,

– отметил Путин.

Что касается проблемы надувания кредитного пузыря, то она действительно существует, учитывая бум кредитования, в том числе потребительского и ипотечного, который наблюдается в последние годы в России. Примеры того, как бездумное кредитование населения приводило к катастрофе всей экономики, в современной истории имеются. Достаточно вспомнить ипотечный кризис в США в 2008 году, который вылился в глобальную экономическую рецессию.

Чтобы справиться с этой ситуацией, совершенно не обязательно делать кредиты дорогими и малодоступными. У Центробанка, который уже обеспокоился ситуацией потенциального пузыря, есть инструменты для предотвращения беды. И регулятор уже приводит их в действие, постепенно ужесточая нормы резервирования для банков.

«Повышение этой нормы напрямую процентную ставку кредита не повышает, но она заставляет банки быть гораздо более разборчивыми при выдаче кредита. Большему числу людей откажут, но зато те, кому не откажут, скорее всего, благополучно с кредитом справятся», – объясняет Хестанов. «Тех мер, которые ЦБ РФ уже принял, достаточно. Надо подождать, когда повышенная норма начнет работать, и рынок начнет охлаждаться сам собой. Мне кажется, что 100-процентное резервирование хорошо охладит пыл банкиров», – заключил он.

Экономист в целом выступает противником кредита. По его мнению, с рациональной точки зрения кредит может быть полезен только в двух случаях. «Первый случай – если человек покупает средство производства, например, портниха – швейную машинку, журналист – ноутбук. Такая покупка иногда может быть оправдана. Для этого вы на этом средстве производства должны зарабатывать проценты по кредиту плюс средства для оплаты тела кредита и еще сверху зарабатывать», – подсчитал Хестанов.

«Второй случай был массовым, но в старые времена. В период с 2000 по 2008 год было достаточно выгодно брать кредиты для покупки недвижимости. В то время недвижимость дорожала темпами намного более высокими, чем процент по кредитам. Тогда ипотечный кредит имел большой смысл. Сейчас, когда реальные цены на недвижимость стагнируют (цены растут, но когда приходит реальный покупатель, то ему дают скидку), надо крепко подумать. Мне кажется, что сейчас всем, кто может, лучше воздержаться от кредитов», – считает экономист.