Предложен новый путь борьбы с бедностью

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15 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

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Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

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Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
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        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Предложен новый путь борьбы с бедностью

          Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам    15 января 2019, 22:14
          Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента?

          Минтруда решило переосмыслить подход к измерению уровня бедности в России. Уже к 2020 году созданная рабочая группа должна предложить новый подход к оценке бедности, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

          Сейчас, по ее словам, применяется абсолютный подход к оценке бедности – как отношение к стандарту уровня жизни, то есть стандарту прожиточного минимума, который был введен еще в 1992 году. Тогда как в международной практике применяются более современные стандарты оценки бедности, многоуровневые.

          В годы экономического подъема уровень бедности устойчиво снижался. С 2000 по 2013 год он сократился с 29% до 10,8%. Однако кризисы 2009–2010 годов и 2014–2016 годов вернули проблему бедности в центр политической повестки. Увеличение МРОТ, размера пособий по безработице и уровня пенсий – все это помогло сгладить последствия от первого кризиса и снизить уровень бедности к 2012 году. Однако новый кризис привел к уровню бедности в 13,2% в 2017 году, что выше, чем было в 2009–2013 годах. Дефицит денежного дохода населения вырос с 0,54% ВВП в 2012 году до 0,78% ВВП в 2017 году. Он составил 716,6 млрд рублей, посчитали эксперты РАНХиГС в представленном на Гайдаровском форуме докладе «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность».

          «Это дефицит приблизительно в доходах около 800 млрд рублей. То есть если полностью бедность побороть, точно раздать – чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов – вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд», – отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

          Голикова, правда, отмечает наметившуюся положительную тенденцию – наблюдаемое снижение уровня бедности в последние два года. «Если в 2015–2016 годах этот показатель в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности – значение составило 13,2%», – рассказала вице-премьер. При этом за девять месяцев 2018 года уровень бедности снизился на 0,5 п. п., составив 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%. Это значит, что доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 млн россиян (13,3%).

          Чтобы решить поставленную президентом России в майских суперуказах задачу – снизить уровень бедности вдвое, необходимо обратиться к адресной поддержке. В России в основном используется категориальный принцип социальной поддержки. Минус его в том, что под выплаты и льготы ошибочно попадают не бедные слои населения, при этом реально нуждающиеся оказываются без этой поддержки.

          Сочетание категориальной поддержки с адресной должно существенно уменьшить эти ошибки и повысить эффективность помощи беднейшим слоям населения. Для того, чтобы правильно определять реально бедных и выдавать им адресную помощь, и надо пересмотреть расчет уровня бедности.

          Ранее Минтруд выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов в рамках борьбы с бедностью. В этих регионах будет опробован механизм выявления бедных семей с целью их поддержки.

          Особое внимание надо уделить многомерному подходу к оценке бедности, считают эксперты РАНХиГС, которые вместе с Росстатом уже работают над созданием единого официально признанного многокритериального индекса бедности, который бы учитывал особенности России и мог использоваться для международного сопоставления. За основу решили взять многокритериальный индекс бедности AROPE. Согласно международной методике расчета, этот индекс состоит из трех компонентов: риска относительной доходной бедности, наличия материальных деприваций (нехватки средств) и исключенности из рынка труда. При этом бедными признаются лица, имеющие хотя бы один из трех признаков бедности.

          Первый показатель многомерной бедности – это риск относительной доходной бедности, который испытывают 22,1% населения России, посчитали в РАНХиГС.

          Иными словами, каждый пятый гражданин РФ имеет доход, не превышающий 60% медианного дохода в стране.

          В ЕС, кстати, сопоставимый показатель. Наиболее близкая к России ситуация в Ирландии, Великобритании, Польше и Бельгии.

          Максимальный риск доходной бедности наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе: там почти 40% имеют доходы ниже 60% медианного дохода. Похожая ситуация в Греции, Румынии и Болгарии. Уровень доходной бедности высок в сельской местности, а также среди детей и граждан старше 65 лет.

          Второй показатель – это наличие материальной депривации (лишений) у индивида. Достаточно ли человеку средств на восемь фиксированных благ и услуг? Если денег достаточно минимум на четыре блага и услуги, то человек признается бедным. В начале 2017 года материальные трудности испытывали 4,6% населения. Это даже ниже, чем в ЕС (7,5%), однако сравнивать эти показатели не совсем корректно (разные критерии).

          В региональном разрезе хуже всего дела в Северо-Кавказском федеральном округе, где каждый десятый житель испытывает нехватку средств одновременно на четыре блага из восьми. Недалеко ушел и Сибирский федеральный округ. И, наоборот, наиболее благополучная ситуация по этому показателю в ЦФО и СЗФО. Сельские жители испытывают существенную материальную депривацию (нехватку денег) в два раза чаще, чем городские.

          На что же не хватает денег россиянам? Согласно исследованию на начало 2017 года, 40% россиян не могли позволить себе неделю отпуска вне дома. В ЕС ситуация, кстати, очень схожая – там 32,8% граждан не могут ежегодно проводить неделю отпуска вне дома.

          Каждый седьмой россиянин имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, по аренде или по кредитам. Каждый восьмой испытывает большие затруднения при оплате ежедневных необходимых расходов. Каждый десятый не может позволить себе полноценное питание, содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.

          Иными словами, 

          так же как и в странах ЕС, в России экономические трудности, связанные с ежедневными расходами, оплатой ЖКУ, отопления и отпуска, представляют собой более значимую проблему для населения, чем покупка таких товаров длительного пользования, как стиральная машина, цветной телевизор и телефон, 

          отмечают авторы исследования. Только 1,5% россиян из-за нехватки средств не могут позволить себе приобрести стиральную машину, 0,5% не имеют и не могут приобрести цветной телевизор, и 0,5% не могут позволить себе купить телефон.

          Однако россияне по сравнению с жителями ЕС гораздо чаще не могут купить личный автомобиль из-за нехватки средств. В РФ распространенность этой депривации составляет 19,6%, тогда как в ЕС – только 7,5%.

          Авторы исследования делают вывод, что больше всего страдают от нехватки денег в России дети до 17 лет (особенно в сельской местности) и пожилые люди после 65 лет.

          Дети по сравнению с другими категориями населения значительно чаще испытывают целый ряд деприваций. В основном это лишения, связанные с экономическими трудностями. Так, например, 20,9% детей живут в семьях, где не хватает денег на оплату ЖКУ, аренды или кредитов (аналогичный показатель для всего населения РФ составляет только 14%). Также 18,4% детей проживают в семьях, которые с трудом сводят концы с концами, то есть испытывают большие трудности с оплатой ежедневных необходимых расходов. В среднем по России этот показатель существенно ниже – 12,1%. Дети несколько чаще, чем остальное население, испытывают проблемы с питанием: 11,7% детей не могут иметь полноценное питание, содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.

          Таким образом, материальная депривированность детского населения в России представляет собой существенный вызов для социальной политики, делают вывод эксперты.

          Помочь может введение ежемесячных адресных пособий бедным семьям с детьми. По подсчетам экспертов, такие адресные пособия в размере 1–10 тыс. рублей позволят снизить бедность среди бедных семей с детьми в 1,7 раза. Для выплаты данного пособия потребуется из федерального бюджета дополнительно около 580 млрд рублей в год.

          Однако одной такой адресной поддержки недостаточно для того, чтобы решить поставленную президентом задачу – снизить уровень бедности в два раза. Необходим также рост реальных денежных доходов и реальных заработных плат, отмечают эксперты РАНХиГС.

          Так, с 2000 по 2007 год реальная заработная плата росла более чем на 10% каждый год. На этом фоне уровень бедности сократился более чем в два раза – с 29% до 13,3%. Чтобы вдвое снизить уровень бедности в ближайшие шесть лет необходимо восстановить рост реальных денежных доходов населения минимум на 5% в год за счет увеличения реальных зарплат на фоне экономического роста, считают эксперты. 


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