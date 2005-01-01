Россияне надувают кредитный пузырь

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29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики

Добровольное вхождение в состав СССР в Прибалтике сегодня называют «оккупацией»Фото: wikipedia.org
Страны Прибалтики возобновили переговоры о том, как совместно стребовать с России «компенсацию» за годы «советской оккупации». На днях по этому поводу состоялась конференция в Риге. Там прозвучали заявления, что это не Советский Союз вкладывался в республики Прибалтики. Нет, наоборот, это Прибалтика содержала СССР! Как же было на самом деле? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
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    Как коллекторы издеваются над должниками

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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
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          • У родственников

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            Россияне надувают кредитный пузырь

            Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджета   29 марта 2019, 19:35
            Фото: Андрей Махонин/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам?

            Банк России очень переживает: совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ составляет уже 9,9% и приближается к пику 2014 года в 10,4%. Показатель рассчитывается как отношение предстоящих платежей по кредитам физлиц к располагаемым доходам населения.

            «В последние годы быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%, но можно говорить о том, что в самый последний месяц наметилось некоторое замедление – аннуализированные темпы составили 20,3%», – сказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. «Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года, и принимаем меры», – указала она. Идет рост необеспеченного кредитования.

            В целом доля долговой нагрузки населения выглядит не так уж и критично, чтобы говорить о том, что россияне надувают в стране кредитный пузырь, который вот-вот может лопнуть и потянуть всю экономику в пучину финансового кризиса. Финансовый кризис – сам по себе очень неприятное событие, и ничего хорошего самому населению не предвещает, а в условиях угрозы жестких санкций против России кризис внутри и вовсе нежелателен. При внешней атаке внутренняя стабильность ценится как никогда.

            «Текущий уровень долговой нагрузки, как на среднестатистического жителя, так и на реальных заемщиков, в общей своей массе пока не является критичным», – говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Есть разные формулы подсчета уровня долговой нагрузки. Так, в БКИ говорят, что сегодня средний банковский заемщик в России тратит 30–35% своего ежемесячного дохода на оплату взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%. У ЦБ этот показатель несколько ниже и составляет 10%.

            «Однако здесь важно понимать взаимосвязь между уровнем дохода и PTI (отношение ежемесячного платежа к общему месячному доходу). Если доходы высокие, то 10%, 30%, а порой даже 50% зарплаты на оплату кредитов – это приемлемо, в отличие от категории, где доходы ниже прожиточного минимума и где уже 10% может вызывать опасения. На сегодняшний день таких заемщиков около 8 млн, то есть примерно 15% от всех клиентов. При этом среди закредитованных граждан 4 млн человек имеют месячный доход от 20 до 50 тыс. руб., 2 млн – менее 20 тыс. руб., 1,7 млн – более 50 тыс. руб.», – говорит Мехтиев.

            Однако если россияне продолжат такими же темпами набирать кредиты, то пузырь действительно надуется, и еще какой. «Сейчас уровень долговой нагрузки вблизи 10% вряд ли можно считать критическим. Однако с продолжением тенденции на протяжении ближайших одного–двух лет долговая нагрузка может вырасти до 13–15%. Это уже будет означать наличие весьма масштабного кредитного «навеса» над сектором домашних хозяйств. С ростом долговой нагрузки, вероятно, следует ожидать и ухудшения качества потребительского кредитного портфеля, которое на сегодняшний день характеризуется как достаточно высокое», – говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

            «В истории мировых финансов «кредитные пузыри» схлопываются действительно очень «больно и громко», и «волнения на воде» после них остаются на долгие годы. Страдает экономика, валюта, ускоряются бедность и социальное неравенство», – напоминает Владимир Рожанковский из «Международного финансового центра».

            Главное беспокойство вызывает, конечно, тот факт, что темпы кредитования превышают рост денежных доходов населения. Это наиболее тревожная тенденция, которая может привести к кредитному пузырю на рынке потребкредитования.

            В январе 2019 года долги занимали почти треть (28,7%) доходов семьи. Это исторический рекорд. Более того, темпы роста долга обгоняют темпы роста доходов почти в шесть раз, и этот разрыв продолжает усиливаться,

            указывает Покатович.

            «Эти реалии не вызывали бы существенных опасений, если бы в России наблюдался устойчивый рост благосостояния населения, сопровождающийся таким же устойчивым ростом реальных располагаемых доходов. Однако текущая экономическая ситуация является ровно противоположной – благосостояние населения снижается, а реальные располагаемые доходы падают пять лет подряд», – говорит Покатович.

            В итоге кредитная экспансия связана не с тем, что население хочет потреблять все больше и больше и никак не насытится, а с необходимостью брать кредиты для поддержания определенного уровня жизни. Все это приводит к формированию долговой спирали: человек использует кредиты для замещения выпадающих доходов, его ежемесячные платежи по кредитам растут, что лишь усиливает давление на и так снижающиеся доходы, отмечает эксперт.

            Гражданам не хватает денег на жизнь – это первопричина обращения их в кредитные организации, согласен Мехтиев. «Пропустив последовательно хотя бы два платежа, клиент заметно снижает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше ухудшают его возможности обслуживать свои кредиты и в принципе не являются выходом из ситуации», – добавляет он.

            Первый риск, выделяет Рожанковский, в том, что люди с самыми низкими доходами оказались одновременно и владельцами самой большой задолженности по кредитам. Второй риск – в необеспеченном характере большинства кредитов.

            Как же заставить население жить по средствам? «Можно посоветовать брать деньги исходя из необходимости, а не из сиюминутных желаний, здраво оценивать свои финансовые возможности и не просить денег больше, чем необходимо. По статистике, люди берут на 10–20% больше, чем им действительно нужно», – советует Эльман Мехтиев.

            Рожанковский считает, что стоило бы создать целую федеральную программу устранения финансовой безграмотности среди россиян, чтобы в школах появились соответствующие предметы. Правда, такой подход приведет к результату в будущем, а проблема обостряется уже сейчас.

            «ЦБ поступает рационально – продолжает «закручивать гайки» для потребительского кредитования, например повышая коэффициенты риска для потребительских кредитов. На наш взгляд, в этом году ЦБ продолжит постепенное охлаждение потребительского кредитования с помощью регулятивных мер воздействия», – считает Покатович.

            С другой стороны, рецепт заключается в поиске государством и правительством путей довольно срочного повышения базового благосостояния своих граждан, добавляет Рожанковский.

            Закон о банкротстве физлиц, казалось бы, как раз призван помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. Однако этого не происходит. Неплатежеспособным считается гражданин с просрочкой более 90 дней, имеющий долги свыше 500 тыс. рублей. Юристы, правда, считают, что заявление о банкротстве может подавать при сумме задолженности от 300 тыс. рублей, главное, чтобы эта сумма превышала стоимость имущества должника. Чтобы остановить просрочки, пени и набегание долга, надо идти в суд. Однако обращаются туда менее 10% от общего числа потенциальных банкротов. Так, по данным «Объединенного кредитного бюро», на 1 января 2019 года под определение банкрота попадали почти 750 тыс. россиян (1,3% от общего числа заемщиков). Средний долг у них – более 1,5 млн рублей. И хотя число россиян и ИП, которые подали заявление на банкротство, выросло до 44 тыс. человек, это все равно крайне скромная цифра.

            На практике позволить себе банкротство могут далеко не все: во-первых, это недешево, во-вторых, сама процедура непростая.

            Небогатому человеку со среднероссийской зарплатой в 37 тыс. рублей (а у многих меньше) без какого-либо экономического знания эта услуга просто недоступна. Банкротство будет стоить порядка 100 тыс. рублей: это оплата услуг арбитражного управляющего, плата за публикацию объявления в газете «Коммерсант» и публикацию сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, оплата госпошлины.

            К слову, более 2 тыс. дел были остановлены в первом полугодии 2018 года. В 750 из них причина была в непредставлении арбитражного управляющего или в отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов. 


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