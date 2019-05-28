Россиянам не хватает богатства

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28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китайских пограничников все больше интересуют российские туристыФото: Luo Xiaoguang/Zuma/ТАСС
Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян и как надо себя вести с китайскими пограничниками? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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В январе Украину ждет катастрофа

Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
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«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...
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Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

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          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
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            Россиянам не хватает богатства

            Россияне рассказали, на чем им приходится экономить    28 мая 2019, 20:00
            Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?

            Почти половина семей в России не имеет денег на товары длительного пользования (бытовая техника, мебель и т. п.), им хватает только на еду и одежду. Таковы данные Росстата по итогам четвертого квартала 2018 года. Ситуация, правда, слегка улучшилась – доля таких семей снизились с 49,8% до 48,2%.

            Более трети российских семей утверждают, что им хватает денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут позволить себе крупную покупку – автомобиль, квартиру или дачу. Еще 15% российских семей хватает денег только на еду. У них вызывает затруднение покупка одежды и оплата услуг ЖКХ. Такие проблемы зачастую характерны для молодых и многодетных семьй, а также для неработающих пенсионеров. К сожалению, чем больше детей, тем риски стать бедным выше. Доля семей, которым не хватает даже не еду, немного снизилась – до 0,7%. При этом только 3% признались, что им достаточно денег, чтобы купить все, что они считают нужным.

            Больше всего в этом году россияне экономили на путешествиях – так ответили почти треть респондентов холдинга «Ромир». В прошлом году на первом месте по экономии была еда, теперь она опустилась на второе место (24% опрошенных россиян). На третьем месте – экономия на одежде и обуви (23%). Также люди стали ужимать себя в тратах на развлечения (22%), на деликатесы (20%), алкоголь и сигареты (13%), рестораны (15%). Экономят не только на вредных привычках, но и на медицине (7%), спорте (7%) и транспорте (5%).

            Наконец, сократилось число людей, которые ни на чем не экономят – если в 2018 году таких было 24%, то теперь только 17%. До этого показатель несколько лет увеличивался.

            «Бедность у нас всегда была большой за годы реформ. Были периоды, когда ситуация была лучше, когда – хуже. Все это связано с состоянием экономики, и по-другому быть не может. Социальные программы поддержки, конечно, сейчас более развитые, чем, например, в те же 90-е годы. С этим не поспоришь. Получили развитие разные системы поддержки населения. Однако они не решают проблему с точки зрения сокращения масштаба бедности. Они скорее помогают не впасть в крайнюю бедность – нищету. Это касается пассивных программ. Программы активного характера, как, например, материнский капитал – это немного другое. Если не будет экономического роста, то останется точно такая же бедность», – считает доктор экономических наук Сергей Смирнов.

            В годы экономического подъема современной России уровень бедности действительно устойчиво снижался.

            Так, с 2000 по 2013 год он сократился с 29% до 10,8%. Однако кризисы 2009–2010 годов и 2014–2016 годов вернули проблему бедности в центр политической повестки. Увеличение МРОТ, размера пособий по безработице и уровня пенсий – все это помогло сгладить последствия от первого кризиса и снизить уровень бедности к 2012 году. Однако новый кризис привел к уровню бедности в 13,2% в 2017 году, что выше, чем было в 2009–2013 годах. Дефицит денежного дохода населения вырос с 0,54% ВВП в 2012 году до 0,78% ВВП в 2017 году. Он составил 716,6 млрд рублей, подсчитали эксперты РАНХиГС в представленном на Гайдаровском форуме докладе «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность».

            Официально в России насчитывают 20 млн бедных, согласно стандартному определению бедности по Росстату (это доход ниже прожиточного минимума, в каждом регионе он свой). При этом, по данным РАНХиГС, половина всех многодетных семей – бедные. Конечно, все это результат снижения реальных доходов населения после 2013 года.

            «Бедность может быть разная. Есть ситуационная бедность, когда человек потерял работу, но через несколько месяцев он ее найдет. А когда человек не может найти работу год и больше, это уже хроническая бедность, и это страшно.

            Если есть ограничения по еде и по одежде, то надо выяснить причины и бороться с этим. Без поддержки базисных потребностей населения мы опять утратим наш потенциал. Люди, которые выживают, не думают о развитии. Это приговор не столько социальной политике – здесь сделано не так уж и мало. Это приговор экономической политике»,

            – считает Смирнов.

            С экономическим ростом в России и правда проблемы. Мировая экономика в этом году обещает вырасти на 3,3%, тогда как Минэкономразвития ожидало рост российского ВВП в лучшем случае на 2%, последний прогноз – на 1,3%. Даже МВФ дает 1,4%. При этом прогноз ведомства, отвечающего за экономический рост, может оказаться еще очень оптимистичным. Рост ВВП России в 2019 году составит около 1% или ниже при официальном прогнозе Минэкономразвития 1,3%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

            На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин признался, что экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца еще не сформирована.

            По его словам, в первом квартале 2019 года был отмечен минимальный с конца 2017 года рост ВВП – на 0,5%. Главная причина, объясняет Орешкин, – это синхронное ужесточение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. «У нас произошло повышение НДС при отложенных бюджетных расходах, и это все совпало с повышением ключевой ставки Банка России. Слабый спрос видно во многих направлениях, проявляется и в динамике инфляции», – сказал глава Минэкономразвития. Впрочем, он уверен, что эффект от повышения НДС носил разовый характер.

            Рассуждая об экономическом росте России на Столыпинском форуме, Орешкин вместо новой экономической модели для России привел в пример четыре фактора, которые обеспечили успех Китаю. Первое – это процесс урбанизации, массовый отток населения из сел в города. Второй фактор – это «осознанная жертва настоящим ради будущего». В пример он привел пенсионную политику Китая, где до последнего времени пенсий в сельской местности не платили. «Это осознанная политика – жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос. Поэтому экономический рост, хотя все думают, что это что-то приятное, на самом деле болезненный процесс. Спортсмены говорят: no pain, no gain. То же самое касается экономики», – отметил министр. 

            «Так исторически сложилось, что объем ресурсов, который Китай тратит на пенсии, был очень низкий, это осознанная политика», – сказал Орешкин, добавив, что благодаря этому власти Китая «могут тратить больше денег на ВВП и инвестиционные расходы». 

            Другой пример – это жесткое регулирование в Китае структуры кредитного предложения и спроса, в отличие от России, где большая часть кредитования приходится на потребительские кредиты.

            Экономический рост заключается также в том, что ты и твой коллектив тем же составом через год или два должны делать на 10–20% больше. «А не то, что тебе повысили зарплату или людей стало в два раза больше работать», – отметил Орешкин. Видимо, здесь министр экономики имел в виду необходимость повышать производительность труда, которая в России действительно в разы ниже, чем в развитых странах.

            Четвертый фактор китайского успеха – это упор на проекты с возможностью роста добавленной стоимости. Мир инвестирует в искусственный интеллект, а промышленность и производство становятся низкодоходными, пояснил министр. Китай ежегодно инвестирует в развитие искусственного интеллекта 15 млрд, поскольку вся доходность сосредоточена не в производстве, а в технологиях, отметил Орешкин. 

            «Вот четыре истории, которые обеспечивают высокие темпы роста. Но надо понимать, что при этом меньше расходов на текущее потребление, меньший уровень социальной поддержки населения именно в жертву будущему», – заключил Орешкин.

            Многих задела история о невыплачиваемых пенсиях в китайских селах. Орешкину, конечно, вряд ли дадут такое провернуть в России, которая исторически является социально ориентированным государством. Россия только сейчас решилась поднять пенсионный возраст, нормативы которого были установлены десятилетия назад, в советское время. Тогда как в Европе он давно уже наступает не раньше 65–70 лет.

            «Когда мы слышим, сколько получают пенсионеры и такие речи от людей, облеченных властными полномочиями, то мне кажется, что проблема состоит в том, что в правительстве люди реально не понимают, как люди живут на очень незначительные доходы и от чего они должны отказываться. И бог с ними, с путешествиями. Хотя в конечном счете и это важно. Это некая свобода человека, когда он думает не только о хлебе насущном, а приобщается к российским и мировым культурным событиям и ценностям. Это важно, так как самоизоляция ведет к деградации нации и, на мой взгляд, ведет к абсолютно порочной точке зрения – мы бедные, но мы гордые. Мы должны быть гордыми, но при этом небедными. В противном случае появляются разного рода экстремальные явления. Затягивание поясов приведет лишь к росту бедности», – полагает Сергей Смирнов. 

            В числе главных причин высокой бедности в стране Нарек Авакян из «БКС Брокер» называет отсутствие нормально работающих социальных лифтов и сильный разрыв в доходах населения: т. н. децильный коэффициент достигает уже угрожающего показателя – 18. Для понимания: этот показатель показывает, во сколько раз доход 10% самых богатых граждан превышает доходы 10% самых бедных. Еще по итогам 2011 года разница между доходами составляла 16,3 раза, теперь – 18 раз. Оптимально, когда богатые опережают бедных по уровню доходов в пять–семь раз, а напряженной считается ситуация при разнице в 8–10 раз. Коэффициент, зашкаливающий за 12, считается опасным.

            Но надо понимать, что Россия – большая страна, и ситуация в разных регионах сильно отличается. Крайне неравномерное развитие регионов, когда, по сути, развивается только несколько территорий, а все остальные в лучшем случае стагнируют, – это еще одна причина бедности, отмечает Авакян. Добавляет проблем низкая производительность труда в госсекторе, кризисные явления в экономике и увеличение налоговой и квазиналоговой нагрузки, подчеркивает он.

            «Ситуация здесь достаточно сложная, но не безвыходная. Чтобы преодолеть негативный тренд в уровне жизни россиян, нужно обеспечить две вещи. Во-первых, повысить стандарты оплаты труда и выплаты пенсий. Уровень МРОТ в 11 250 рублей в месяц, совершенно очевидно, не отвечает даже минимальным потребностям полноценного взрослого человека в России. Во-вторых, и это более глобальная задача, необходимо обеспечивать рост экономики. Этого можно добиться разными способами, но, на мой взгляд, самый эффективный из них – стимулирование частного сектора и снижение доли государства», – говорит Авакян. По данным Счетной палаты на 2018 год, доля госсектора в ВВП страны превысила 48%, увеличившись с 2014 года на 6 п.п. При этом частные инвестиции вне нефтегазового сектора рухнули примерно в два раза.

            «Нужен экономический рост, но не за счет населения. Если будет принята концепция поиска этих ресурсов за счет населения, с чем мы уже столкнулись в виде повышения НДС и других сюжетов, то, мне кажется, это будет неправильный подход», – заключает Смирнов.


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