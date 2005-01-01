Принцип справедливости станет основой успеха России

Практически все послание Владимира Путина было посвящено выстраиванию новой модели социально-экономического развития, обеспечивающей устойчивый рост и сбережение народа. Причем построить такое общество можно только при общем, солидарном настрое на прорыв – который появляется лишь тогда, когда люди вовлечены в перемены, когда есть справедливость.

Перед Россией стоят два вызова – внешней турбулентности и напряженности, связанных с трансформацией всего миропорядка, и внутренних проблем, то есть необходимостью обеспечить устойчивый рост экономики и обеспечение социальной справедливости в общественном и экономическом устройстве.

В этом году Владимир Путин говорил почти исключительно о втором – не только потому, что внешняя и оборонная политика нужны для обеспечения условий внутреннего развития, но и потому, что в прошлом послании самым запоминающимся стал раздел о новом российском оружии. Хотя и в прошлом, и в нынешнем году главными были мысли и предложения президента о том, как и что нам нужно менять в собственной стране.

В прошлом году они были оформлены в майском указе, вышедшем уже после президентских выборов – и сейчас в послании Путин специально подчеркнул, что времени на раскачку нет и отступать от намеченных рубежей абсолютно недопустимо. Какими бы сложными они ни казались. А тем, кто считает, что задана слишком высокая планка, и хочет размыть установленные и при этом совершенно конкретные ориентиры, лучше сразу уйти.

Это не было адресовано конкретным людям. Но учитывая, что президент пообещал в начале следующего года подвести предварительные итоги работы властей по реализации нацпроектов (причем опираясь на мнение и оценки граждан), понятно, что для многих чиновников и глав регионов этот год станет моментом истины.

Потому что людей не обманешь, сказал Путин:

«Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас.

Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему».

Конкретные меры Путин и перечислял в своем послании. Они многочисленны – от самой важной (и для него лично, и для всех нас как народа) темы «сбережения народа» через всемерную поддержку семей и рождаемости до программы «Земский учитель», от мусорной реформы до полного пересмотра к 2021 году всей существующей нормативной базы по контрольным и надзорным функциям различных ведомств. С тем, чтобы все существующие акты прекратили свое действие и были заменены новыми, действительно нужными (это революционное предложение должно привести к реальному упрощению работы всей махины как госаппарата, так и бизнеса), от программы социального контракта до общенационального бренда «зеленой продукции».

Все эти предложения объединяет и еще одно – они направлены на создание в стране атмосферы доверия. И только в ней и возможно настоящее развитие. Запрос граждан на социальную справедливость, о котором много говорят в последнее время, это ведь именно об этом – люди должны доверять власти, бизнесу, друг другу.

Но и власть должна доверять людям – как индивидуумам, так и общественным организациям – особенно на уровне регионов и муниципалитетов, привлекать их и к совместной работе, и к контролю за своей деятельностью. Потому что иначе никакого доверия не возникнет, а без него не будет ни ощущения справедливости, ни движения к ней. Это обоюдный процесс – и власть должна быть ближе к людям, более открытой и ориентированной на их запросы, но и широкие народные массы не должны видеть в чиновниках и начальниках проходимцев и воров, огульно подозревать любого из них в казнокрадстве и некомпетентности.

А то получается парадоксальная ситуация: чем больше власть занимается самоочищением (достаточно посмотреть на рост дел по коррупции на самом высоком уровне и на кадровое обновление того же губернаторского корпуса), тем больше примеры борьбы с коррупцией пытаются использовать для разжигания в народе ненависти к чиновникам как к социальной группе. Бороться с этим можно только через повышение чувства ответственности. Не только чиновников перед Путиным и народом, но и самого народа за свою страну.

И главное, что усиливает эту ответственность – понимание того, что у нас общие задачи, что никто не заинтересован своровать и убежать за границу с наворованным или спрятаться с ним за высоким забором. То есть те, кто все еще думает, что «так только и можно», будут чем дальше, тем сильнее вычищаться из власти. Причем как усилиями Кремля, так и самого народа.

Путин много говорил о сплочении, о солидарном настрое на перемены, о том, что добиться поставленных целей можно, только объединив усилия. И специально подчеркивал, что такое объединение возможно только при одном важнейшем условии:

«Это всегда осознанный выбор самих людей. Они делают его, когда понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов их труда, когда стремление быть нужным, полезным ценится и поддерживается, когда каждому находится дело по призванию и по душе и, главное, когда есть справедливость, широкое пространство для свободы и равных возможностей для работы, учебы, инициативы и новаторства».

Это высокие, но не пустые слова. Справедливый уклад жизни, как и «обеспечение наилучших условий для самореализации человека», дает ощущение того, что жизнь твоей страны зависит от тебя – важнейшее для успеха нас как народа. Если мы не верим в свои силы, то как мы можем рассчитывать, мечтать, строить планы на будущее, что свое личное, что общенародное?

Путин сам уверен и в своих силах, и, самое главное, в силах народа – именно поэтому он говорит о том, что «общая уверенность в наших силах является определяющей для достижения успеха». Все остальное у нас для этого есть – уникальный исторический опыт, огромные человеческие и природные богатства, и даже очень подходящий момент перестройки всего мирового экономического и геополитического порядка.