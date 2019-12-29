Россияне избавились от «черных очков»

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«Северный поток – 2» достроит корабль из Нигерии

Pionieering Spirit – уникальное судно, и России, похоже, придется иметь что-то подобноеФото: Axel Schmidt/Reuters
Министр энергетики Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также обозначил, какое именно судно может довести до конца строительство важнейшего для России газового проекта. Почему наша страна оказалась в этом вопросе критически зависимой от иностранной техники – и что нужно, чтобы это преодолеть? Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

Происходящее похоже на украинский кейс. Но Джуканович пошел гораздо дальше, чем ПорошенкоФото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
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Половой акт может запросто превратиться в гражданский

Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
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Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...
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              Россияне избавились от «черных очков»

              Россияне стали замечать позитивные усилия властей   29 декабря 2019, 22:55
              Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
              Текст: Анастасия Куликова,
              Наталья Макарова

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              2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра сходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена?

              В уходящем году среди событий на внутриполитическом поле эксперты особо отмечают убедительную победу на выборах губернаторов кандидатов, поддержанных Кремлем. В 2018 году в нескольких регионах удалось победить оппозиции, поэтому некоторые аналитики не исключали повторения истории. Однако во всех 16 регионах, где прошли выборы глав, победили кандидаты, одобренные президентом.

              Средний процент отданных за них голосов – более 55%. Особенного успеха (более 80%) добились врио глав Забайкалья, Калмыкии, Башкирии, Курской и Курганской областей, хотя некоторые из этих регионов среди социологов считались «депрессивными». 

              Успешная работа над ошибками

              «Связанный с пенсионной реформой негативный тренд, который сложился в прошлом году и стал причиной падения рейтингов «Единой России» и власти в целом, уже преодолен. Сейчас рейтинги показывают рост», – говорит по этому поводу вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              Она также отметила успех ЕР на выборах региональных ЗакСов. «Результаты по выборам в законодательные собрания – даже лучше, чем в прошлом году. В совокупности единороссы получили примерно 70% от всего количества мандатов. Это почти на 10 больше, чем в прошлом году», – отметила политолог.

              «Единая Россия» провела хорошие кампании с нормальной коммуникацией с избирателями. Ее кандидаты не боятся встречаться с людьми. Именно такая новая тактика единороссов, по мнению Федоровой, помогла победить Алексею Лемину на декабрьских выборах мэра столицы Хакасии Абакана. «В столице Хакасии кандидат работал в очень недружелюбной среде, далеко не в тепличных условиях. Но победил, не скрывая своей партийной принадлежности», – подчеркнула Федорова. Она напомнила, что главой Хакасии остается представитель КПРФ Валентин Коновалов, поэтому Лемин вел борьбу в роли оппозиционера. «Его успех можно объяснить готовностью кандидата общаться с избирателями и лично, и через социальные сети», – отметила собеседница.

              Новые губернаторы тоже показали себя настоящими бойцами – особенно в тех регионах, где можно было ждать протестного голосования. Например, Валерий Лимаренко на Сахалине и Александр Беглов в Петербурге, считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

              «Изначально Дальний Восток был «протестным регионом». Кроме того, на Сахалине был очень сильный запрос на местного политика. Когда губернатор не имеет прямой привязки к региону, попасть в этот запрос было достаточно сложно. Но удалось сделать такое «заземление». В Петербурге же пытались сильно раскачать протестное настроение. Но и там, и там – результат более чем достойный», – говорит Кислицына газете ВЗГЛЯД. 

              Диалог власти и общества онлайн

              Аналитики также отмечают, что среди людей растет запрос на сокращение дистанции между властью и обществом, а большего успеха достигают региональные руководители, склонные к откровенному общению с гражданами. С другой стороны, сами россияне все более настойчиво стремятся влиять на власть.

              Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что губернаторы услышали такой запрос общества и стали «более открытыми», – они стали «лучше взаимодействовать с населением и оперативнее отвечать на вопросы» рядовых пользователей. В качестве примера он приводит работу Александра Осипова, главу Забайкальского края, который оставляет видеообращения в своем Instagram-аккаунте, а также его коллег Андрея Чибиса, Алексея Текслера и Бату Хасикова (Мурманская и Челябинская области, Калмыкия).

              «Серьезную проблему в недостатке прямой коммуникации населения с губернаторами мы обнаружили в прошлом году.

              Она и привела к тому, что четыре губернатора тогда потерпели поражение. В этом году проблема устранена. Люди, которые пришли на место врио, а потом выиграли выборы, активно используют новые средства коммуникации», – говорит политолог. Подобная практика общения с населением в социальных сетях будет и впредь способствовать росту рейтинга губернаторов, предполагает Данилин. 

              Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов тоже считает, что граждане все чаще пытаются влиять на власть благодаря возможностям интернета. «Россияне интересовались внутренней политикой всегда. Но развитие социальных сетей расширило каналы коммуникации и частоту взаимодействия высших должностных лиц с населением», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД. 

              «Чем быстрее государство будет переходить на цифровые методы управления, тем больше будет широта каналов обратной связи. Это программа, которая называется в Москве «Активный гражданин», подразумевает цифровую платформу взаимодействия. То есть вы шли, что-то увидели, вы фотографируете и отправляете на этот канал. Соответственно, мэрия тут же получает сигнал», – поясняет политолог.

              Президент Владимир Путин также требует от губернаторов и вообще чиновников активнее взаимодействовать с населением, напоминает эксперт, – чтобы они не ждали, когда россияне обратятся на Прямую линию к главе государства.

              «Чиновников все-таки тысячи, а президент один. Причем он тоже призывает менять формат общения с избирателями.

              Это уже обязательное требование к управленцам новой волны, – рассказывает Баширов. – Все люди, которые проходят обучение в «школе губернаторов», оттачивают по учебной программе способность коммуникационно работать с населением». 

              Новый Госсовет

              Еще одним важным результатом года эксперты называют переформатирование работы Государственного совета. Ранее в рамках традиционного общения губернаторов с президентом все сводилось к докладу рабочей группы и содокладу федерального министра. Времени на предметную дискуссию не оставалось. Теперь все иначе: главы регионов собираются за несколько дней до заседания и обсуждают возможные решения проблем с профильными экспертами, далее они согласовываются с министерствами и выносятся на рассмотрение главы государства. А президент утверждает перечень поручений по итогам Госсовета.

              По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, новый формат стал более эффективным. Перед каждым Госсоветом президент теперь встречается с общественниками и  получает «обратную связь» от гражданского общества. «Волонтерские и общественные организации могут донести информацию о проблемах, которые «не просматриваются сверху», – поясняет эксперт.

              В качестве примера политолог привел выступление главы Союза сыроваров России, активиста подмосковного штаба ОНФ Олега Сироты на встрече Путина с аграриями, которая предшествовала недавнему заседанию Госсовета по развитию сельского хозяйства. «Фермер рассказал, что каждый год должен сдавать справку, подтверждающую отсутствие на его пастбищах каких-либо полезных ископаемых. Но о таких моментах чиновники высшего уровня узнают лишь тогда, когда люди начинают делиться реальным опытом», – отметил Кирьян.

              Протесты пошли на спад

              Одновременно с ростом рейтинга власти социологи, что вполне закономерно, фиксируют и снижение активности оппозиции. Если в 18-м году в протестных акциях участвовало 575 тысяч человек, то в 2019 году – 264 тысячи человек. И это несмотря на шумные протесты в Москве, Екатеринбурге и Архангельске (в последнем случае они были связаны с той же самой «мусорной реформой» – с полигоном в Шиесе).

              «На 13% сократилось количество акций протеста. Это связано с тем, что в прошлом году протесты касались в основном пенсионной реформы и затронули многие регионы. В этом году тоже было несколько тем, но более локальных», – поясняет руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

              Принятый федеральным центром комплекс мер привел к росту социального оптимизма. Если в прошлом году наблюдался «эффект черных очков», при котором даже явные достижения власти не замечались рядовыми жителями, то теперь эта тенденция – в прошлом, констатировала собеседница. «Люди увидели перемены к лучшему, они считают, что в перспективе ситуация также будет улучшаться», – считает Соколова.

              В цифрах новые тренды отражаются так. По данным ФОМ, оценки деятельности президента улучшились в сфере социальной политики (рост баланса положительных и отрицательных оценок с июля 2018-го – на 17%, а с марта 2019-го – на 6%). Улучшились оценки его работы и в сфере экономике (рост баланса оценок с июля 2018 – на 13%, а с марта 2019 – на 5%).

              Параллельно улучшились и оценки деятельности губернаторов: если летом 18-го года 41% россиян оценивал их работу хорошо, а 22% – плохо, то сейчас – 50% и 19% соответственно.

              Школа для губернаторов

              Рост доверия к губернаторам новой волны, по мнению Дарьи Кислицыной, вызван решением федерального центра усовершенствовать кадровую политику. Она, как и Баширов, считает удачной программу подготовки управленческого резерва госслужбы (Высшая школа госуправления РАНХиГС), которую также называют «школой губернаторов». Ее слушателями уже стала почти треть губернаторского корпуса.

              Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев объясняет последние успехи губернаторов жестким кадровым отбором кандидатов. «Назначенные президентом врио получили большую поддержку населения. Это значит: система кадрового подбора работает блестяще», – подчеркнул эксперт.

              В 2019 году сформировался новый стиль работы глав регионов – ИКСО (искренность-контроль-скромность-открытость), напомнил Григорьев. «Губернаторы показывают себя не бездушными технократами, а людьми эмоциональными, искренними. Они легко общаются с обычными гражданами. При этом губернаторы остаются профессионалами, способными улучшать экономическую ситуацию в своем регионе. Они все – с большим опытом работы на федеральном уровне. Этот новый стиль позитивно воспринимается населением», – подытожил политолог. 

              Политолог Александр Малахов считает, что, несмотря на московские протесты и шумную медийную кампанию оппозиции, легитимность выборов в глазах общества в целом выросла. Об этом свидетельствуют и результаты опросов. Например, в тех регионах, где прошли выборы, позитивные оценки легитимности впервые превалируют у большей части избирателей – 53,4 %.

              По его словам, «избирательная кампания была электоральной – у людей не было ощущений, что их в очередной раз ввели в заблуждение». «Во власти учли ошибки прошлого года и внесли изменения и в повестку, и в формы взаимодействия с людьми на местах», – заявил эксперт.


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