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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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            Губернаторский корпус России помолодел на 381 год

            В России появились губернаторы-хозяйственники нового типа   26 марта 2019, 20:20
            Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
            Текст: Алексей Нечаев

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            Быть эффективными, использовать новые технологии в управлении регионами, при этом не бояться выезжать из губернаторских резиденций и общаться с народом. Так политологи описали образ новых глав регионов, появившихся в России за «900 дней новой кадровой политики Кремля». Эта политика, по мнению экспертов, уже в корне изменила губернаторский корпус. Но пользуются ли новые управленцы поддержкой россиян по сравнению с предшественниками?

            «Главное достижение в сравнении с предыдущими годами заключается в том, что мы наконец-то сформировали единую кадровую политику». Это один главных выводов авторов доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), представленного в рамках круглого стола «900 дней новой кадровой политики. Обновление регионального управления». Презентация доклада состоялась во вторник в Москве. Отсчетом новой политики эксперты предложили считать 6 октября 2016 года, когда президент России подписал указ о назначении врио главы Калининградской Антона Алиханова, который стал в итоге примером новой кадровой политики.

            В рамках круглого стола эксперты высказывали разные точки зрения на то, каким обобщающим термином можно охарактеризовать новых губернаторов. Так, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов предложил термин «посталихановские губернаторы». Директор Центра политического анализа Павел Данилин, в свою очередь, предложил термин «губернаторы-прогрессоры», а руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова предложила их называть или «технократами» или «губернаторами-хозяйственниками нового типа», на которых, подчеркнула она, есть запрос в обществе.

            «По сути, нынешние так называемые «технократы» – это такие же «хозяйственники» (в противовес идеологам-партийцам, партийной номенклатуре), только на новом уровне развития практик бизнес-управления», – сказала она.

            За последние два года кадровый корпус губернаторов действительно претерпел существенные и количественные, и качественные изменения: в 42 субъектах прошли выборы глав, в 31 регионе власть на выборах представила новых кандидатов. В 11 случаях действующие главы были поддержаны на новый срок. Еще в 14 регионах по состоянию на 21 марта сменены главы в преддверии Единого дня голосования (ЕДГ) 2019 года.

            Это значительная выборка, позволяющая делать определенные выводы о характеристиках волны обновления регионального управления. Каким же теперь выглядит среднестатистический губернатор?

            Средний возраст новых губернаторов и врио глав регионов – 48 лет.

            В среднем новые главы на 12–13 лет младше своих предшественников. Благодаря новой кадровой политике в 2017–2018 гг. губернаторский корпус в сумме стал на 381 год моложе.

            Одна из отличительных черт хозяйственников нового типа – более высокий уровень образования, подчеркивают эксперты. У 42 новых глав и врио 68 дипломов о высшем образовании, из них девять получены в зарубежных вузах. Их предшественники имели на 11 дипломов меньше – 57 (в том числе два зарубежных), нередко полученных уже довольно поздно. За плечами у новых губернаторов как минимум шесть программ МБА. В биографиях их предшественников не отмечено ни одной.

            Для нового поколения региональных управленцев характерна убежденность в том, что именно современные компетенции делают работу эффективнее. Это в определенной мере ставка на экспертную и технологическую основу в госуправлении. Большинство новых глав и нынешних врио прошли обучение в Высшей школе государственного управления, сформированной на основе лучших в России школ бизнес- и публичного менеджмента, в том числе РАНХиГС, а также Корпоративного института «Сбербанка» и Московской школы управления «Сколково».

            Кроме того, с 12 до 21 выросло в региональном руководстве число людей с опытом работы на федеральном уровне, что позволяет новым губернаторам быстрее и эффективнее решать вопросы с Москвой.

            «У новых губернаторов и врио есть сильные стороны – понимание того, как работает федеральная власть, в чем заключаются приоритеты федерального центра. Они также имеют прекрасную возможность говорить на одном языке с частью федералов, что, безусловно, повышает их лоббистский потенциал. Есть и некий возрастной момент –

            у жителей субъектов нет усталости от них, как от других представителей неменяющейся региональной власти», –

            сказал Михаил Виноградов газете ВЗГЛЯД.

            Таким образом, кадровая политика власти начинает все больше напоминать практику крупных успешных корпораций. Выражается это, прежде всего, в подборе кандидатур губернаторов с учетом задач и особенностей региона. Например, для Ненецкого округа остро стоял вопрос дальнейшего развития арктических территорий – и туда как раз и был направлен главой Александр Цыбульский, курировавший в Минэкономразвития России социально-экономическое развитие арктических территорий. А вот Нижегородская область нуждается в возрождении промышленности – и там появляется Глеб Никитин, отвечавший в Минпромторге за развитие региональной промышленности, новых отраслей и импортозамещение.

            Также можно привести в пример Магаданскую область, развитие которой связано прежде всего с горнометаллургической отраслью. Сергей Носов – потомственный металлург, начавший карьеру с подручного сталевара и после привлекавший инвесторов и модернизировавший крупнейшие предприятия отрасли. До назначения в Магадан он был мэром Нижнего Тагила, а ранее возглавлял Нижнетагильский металлургический комбинат.

            «Главное достижение в сравнении с предыдущими годами заключается в том, что мы наконец-то сформировали единую кадровую политику. На мой взгляд, сейчас выстроен комплексный подход. Каждый человек выбирается по опыту и компетенциям, по тому, насколько он подходит региону. И пока такая методика показывает себя успешно», – заявила газете ВЗГЛЯД Екатерина Соколова.

            По ее словам, губернаторы новой волны наиболее успешны потому, что сегодня в России появилась комплексная система подготовки и постоянной повышения квалификации кадров. «Это более современный подход. Правда, у некоторых врио наблюдается нехватка навыков публичного лидера, потому что их предыдущие должности, например замминистра или руководителя департамента в госкорпорации – это не публичные должности. Но есть курсы, которые направлены на восполнение нехватки таких навыков», – подчеркнула Соколова.

            Эксперты отметили еще одну тенденцию – новые губернаторы удерживаются в топе рейтингов и социологических замеров одобрения гражданами деятельности представителей власти. А это значит, что заданный президентом курс на обновление регионального госуправления соответствует ожиданиям жителей регионов.

            «В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 гг., одобрение деятельности выросло на 12,5%», – говорится в докладе ЭИСИ. Авторы приводят таблицу роста положительных оценок деятельности губернаторов в процентном отношении. В первой тройке: упомянутый уже Александр Цыбульский, который был избран в октябре прошлого года (с момента назначения рост положительных оценок составил 602%), глава Дагестана Владимир Васильев (избран главой республики в сентябре, рост положительных оценок 312,4%). На третьем месте – Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года, в этом регионе рост одобрения у губернатора составил 300%.

            «Если посмотреть рейтинги ФОМ и ВЦИОМ, то мы увидим, что большинство молодых управленцев, назначенных в последние несколько лет, стоят в топе рейтингов, на самом верху», – отметил в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

            В это же время последние строчки рейтинга, по словам политолога, занимают «старые губернаторы, которые давно не менялись». Матвейчев заметил, что молодые управленцы, которые находятся у власти уже два года, тоже «могли себе этот антирейтинг заработать. Но этого не происходит».

            В свою очередь руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян указал еще на один фактор популярности новых губернаторов на фоне многих прежних.

            «Они не боятся ехать в глубинку, в самые отдаленные поселения своих регионов для того, чтобы понять проблемы местных жителей, проводят с ними полноценные встречи», – сказал Кирьян и посетовал, что губернаторы предыдущей эпохи зачастую покидали свою резиденцию лишь для вылетов в Москву и в случае открытия в регионе каких-то новых объектов инфраструктуры. Управленцы нового призыва ведут себя иначе.

            «Они эффективны, стараются привносить новые управленческие технологии и держать свой антирейтинг низким», – продолжил Олег Матвейчев, добавив, что «это показывает, что они и регионом управлять могут, и народу нравиться».


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