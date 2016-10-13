Врио главы Калмыкии Бату Хасиков: Готов полностью отдаваться предстоящей работе

«Думаю, что стремление и умение достигать своих целей, невзирая на трудности, мне пригодится», – заявил газете ВЗГЛЯД Бату Хасиков, назначенный в среду врио главы Калмыкии. Известный общественный деятель и спортсмен, бывший сенатор от исполнительного органа госвласти Калмыкии Бату Хасиков уверен, что вслед за президентом ему окажут доверие и жители республики.

В среду Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. Сайт Кремля сообщает, что президент уже провел встречу с новым руководителем республики. Ранее в среду глава Калмыкии Алексей Орлов написал заявление об отставке и сообщил, что не будет принимать участие в выборах главы республики в 2019 году.

38-летний Бату Хасиков родился в Москве, но детство провел в калмыцком городе Лагань на берегу Каспия. Окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы. В 2011 году защитил диссертацию и получил степень кандидата политических наук в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Хасиков – известный общественный деятель, а также чемпион мира, Европы и трехкратный чемпион России по кикбоксингу. Работал советником руководителя Росмолодежи. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Хасиков участвовал в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2017 году поддержал проект «Диалог на равных» (о чем рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД). Участвовал в реализации проекта Putin Team, в частности в марте прошлого года поддержал акцию «Помни свои корни». Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Бату Хасиков (фото: Сергей Гунеев/РИА Новости)

О том, как Хасиков воспринял свое новое назначение, он рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Бату Сергеевич, стало ли решение президента для вас неожиданностью?

Бату Хасиков: Да, где-то неожиданно, но в то же время морально и психологически готов, настроен. Теперь максимальная мобилизация, концентрация. И я очень благодарен президенту Российской Федерации, нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие.

ВЗГЛЯД: Готовы ли вы к новому амплуа?

Б. Х.: Готов полностью отдаваться предстоящей работе. И очень надеюсь, что также заручусь поддержкой и доверием жителей Республики Калмыкия.

ВЗГЛЯД: Как вы считаете, может ли вам на новом посту помочь ваш спортивный опыт?

Б. Х.: Думаю, что умение и стремление достигать своей цели, невзирая на трудности, конечно же, мне пригодится.