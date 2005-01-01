Глава Калмыкии подал в отставку

Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов написал заявление об отставке и сообщил, что не будет принимать участие в выборах губернатора региона в 2019 году.

«Я нахожусь на своем посту более восьми лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров. Убежден, что курс, взятый президентом наше страны Владимиром Путиным, абсолютно правильный и эффективный, приведет к прорыву в развитию регионов и страны. Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в этом году», – заявил он в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что уходит со своего поста «со спокойной душой», хотя и были допущены ошибки.

«Но многое сделано, регион находится в поступательном развитии, недострои сданы в эксплуатацию», – рассказал Орлов.

Он также выразил надежду, что жители региона поддержат кандидатуру, предложенную на пост главы Калмыкии президентом Владимиром Путиным.

Орлов занял пост главы Калмыкии в октябре 2010 года, до этого работал в бизнес-структурах, в 2014 году был избран на второй срок. Полномочия истекают в сентябре 2019 года.

Ранее в отставку подали главы Челябинской области, Республики Алтай и Мурманской области.