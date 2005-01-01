Челябинский губернатор подал в отставку

Во вторник губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал заявление об отставке.

О своем решении Дубровский сообщил на официальном сайте губернатора Челябинской области.

«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение», – написал губернатор в обращении.

Он пожелал землякам процветания и сообщил, что впереди у региона новые цели и задачи.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера, передает РИА «Новости».

Дубровский родился 22 ноября 1958 года в Магнитогорске Челябинской области, в 1990 году окончил учебу в Магнитогорском горно-металлургическом институте, а в 2001 – Академию народного хозяйства при правительстве России. С 2002 года занимал руководящие должности в сфере металлургии. В 2014 году сначала исполнял обязанности губернатора Челябинской области, а в марте стал губернатором.

Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске, в 1995 году окончил Норильский Индустриальный Институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». Также работал сначала в металлургической сфере, а с 2008 по 2009 был главой администрации Норильска. С 2001 года был директором ЗАО «Полюс», а в 2013 году занял должность заместителя Министра энергетики России. С ноября 2014 года назначен на пост первого заместителя.