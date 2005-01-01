Стало известно о скорой отставке мурманского губернатора

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, с вероятностью в 99% оно будет подписано, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Заявление написано. Но будет ли оно подписано - кто может сказать? Вероятность 99%», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне другой источник также сообщал об отставке главы Мурманской области.

Ковтун руководит регионом с 2012 года, ей уже неоднократно предрекали отставку.

Сведения о том, что она написала заявление об уходе в отставку, появились на фоне официальных уходов со своих постов губернаторов Челябинской области и Алтая.