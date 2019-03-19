Появились данные об отставке губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке, рассказал источник.

«Да, Марина Васильевна заявила об отставке», – передает слова источника «Интерфакс».

Отмечается, что ни в пресс-службе правительства Мурманской области, ни в аппарате губернатора информацию об отставке Ковтун не подтвердили.

Ранее во вторник об уходе с поста губернатора написал глава Челябинской области Борис Дубровский.