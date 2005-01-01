Путин назначил врио главы республики Алтай

Президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, врио губернатора назначен Олег Хорохордин, сообщили в Кремле.

Хорохордин – председатель НП «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, передает РИА «Новости». Он также является участником второго потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.

Председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов сообщил, что выборы главы Республики Алтай состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, передает ТАСС.

Ранее в среду глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.

Хорохордин родился и вырос в Алтайском крае. До 2002 года работал директором ООО «Торговый дом «Алтайэнергострой», после чего работал в Москве. С 2006 года – главный советник, заместитель начальника департамента управления президента по внутренней политике, с 2011 по 2012 годы – помощник заместителя премьера страны, с 2012 по 2013 годы – замруководителя секретариата зампреда правительства.

В администрации президента и в аппарате правительства курировал создание и развитие инновационного центра «Сколково», где занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития.

С 2012 года председатель совета некоммерческого партнерства ГЛОНАСС, занимается наземным внедрением технологий ГЛОНАСС.