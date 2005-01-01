Глава Алтая подал в отставку

Глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, говорится в заявлении.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», – написал он в своем Facebook.

Он поблагодарил Путина за возможность руководить регионом и избирателей – за поддержку на выборах в 2014 году.

«Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил», – заявил Дубровский.

Он отметил, что «многое удалось сделать», однако есть и «нерешенные проблемы, накопившиеся за долгие годы».

«Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет», – написал губернатор.

Накануне в отставку ушли также губернатор Челябинской области Борис Дубровский и, как сообщили источники, глава Мурманской области Марина Ковтун.