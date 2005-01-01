«Лидеры России» победили страх и слабость

«Вы одержали главную победу – над своей слабостью, над своим страхом и победили в борьбе с собственной ленью», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса управленцев «Лидеры России» этого года. Из более 200 тысяч желающих до финала дошли 300 человек, из которых были отобраны 104 лучших конкурсанта. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД, наблюдал какие эмоции переполняли победителей «Лидеров России».

«Верь в себя, потому что ты сильнее, чем тебе кажется». Именно такой совет дали победители конкурса «Лидеры России» участникам «олимпиады управленцев» следующего сезона после того, как в это воскресенье определились имена 104 победителей престижного соревнования.

Заключительный этап финала конкурса прошёл в знаменитом сочинском образовательном центре «Сириус». По традиции, церемония началась со вступительного слова первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Приветствуя участников, он подчеркнул, что независимо от результатов финала – все присутствующие уже являются победителями, и не потому, что в соответствии с решением Владимира Путина, они получат по 1 млн рублей на повышение собственной квалификации, а потому, что они победили прежде всего собственные слабости и страхи.

«Вы одержали главную победу – над своей слабостью, над своим собственным страхом и победили в борьбе с собственной ленью», – сказал он и добавил, что для финалистов конкурс завершён лишь формально, но впереди их ждут новые испытания, которые продлятся «не четыре дня, а целую жизнь».

Позже он отметил, что по правилам конкурса до конца марта победители должны получить наставников, с которыми они будут работать в дальнейшем. Кириенко пояснил, что «это только возможность воспользоваться временем и опытом лучших управленцев страны. Как вы воспользуетесь, какой опыт из этого вынесете – зависит исключительно от вас», – констатировал первый замглавы администрации президента РФ.

Он также призвал участников «не зазвездить» и достойно пройти испытание «медными трубами». «Вы теперь будете находиться под пристальным вниманием. Будет ревность, зависть и будут более жёсткие требования к вам, потому что с лидеров всегда спрос больше.

Президент запускал эту систему для того чтобы, простые люди, глядя на ваш пример, задали себе вопрос: «А чем я хуже?».

В этом заключается ваша ответственность, как лидеров – дать пример студентам и школьниками нашей страны», – подчеркнул Кириенко, после чего началась церемония награждения победителей.

Ещё на начальном этапе многие участники конкурса отмечали парадоксальное сочетание серьёзной конкуренции и дружелюбной атмосферы, царившей в «Сириусе». В ходе объявления результатов эти слова подтвердились сполна. Свидетельством тому были нескончаемые аплодисменты и взаимные поздравления финалистов с неподдельно дружескими объятиями.

«Эмоции переполняют. Особенно тревожно было в момент ожидания, когда по алфавиту называют победителей, вот-вот должна прозвучать твоя фамилия, её нет, а потом она всё-таки звучит», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель главного инженера ставропольского филиала ПАО «ФСК Единые энергетические системы» Иван Щетинкин, победивший в финале.

«Мы к этому шли полгода, и чем ближе к финалу – тем больше было ожиданий и надежд. Но уже в финале наши ожидания стали меньшими, так как мы увидели, насколько сильны другие участники, насколько они крепкие и опытные управленцы. Да, мне хотелось победить, но я понимал, что помимо меня есть ещё немало сильных ребят», – поделился Щетинкин.

«Я работаю в сфере энергетики, и для меня было логичным выбрать в наставники генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского. Мне удалось с ним пообщаться, обсудить рабочие моменты, и, я надеюсь, что в дальнейшем мы с ним плодотворно поработаем», – добавил Щетинкин.

Говоря о советах будущим участникам конкурса, победитель обратил внимание на слова Кириенко, произнесённые в начале церемонии.

«Как метко сказал Сергей Владиленович – нужно переломить себя, встать с дивана и как минимум зарегистрироваться для участия в конкурсе. И ещё обязательно нужно побороть свои страхи», – резюмировал Щетинкин.

Другой победитель конкурса Антон Дианов, возглавляющий управление маркетинга и стратегического развития в «Газпромнефть-Аэро», также поделился своими эмоциями и впечатлениям от выигрыша в соревновании.

«Радость! Я испытываю радость и гордость за себя. Не стану лукавить, я очень хотел победить, приложил к этому максимум усилий и доволен результатом», – сказал Дианов газете ВЗГЛЯД. Он также поделился именами тех наставников, с кем хотел бы работать в дальнейшем.

«Основная работа с наставниками ещё впереди, и я буду с нетерпением её ждать. У меня в приоритете генеральный директор ПАО «Газпромнефть» Александр Дюков и Сергей Кириенко. Это топ-2 руководителей, с которыми я бы однозначно хотел поработать», – подчеркнул Дианов. По его мнению, следующим участникам конкурса нужно прежде всего не бояться сделать первый шаг навстречу своим желаниям.

«Во-первых, нельзя сомневаться в себе. Если хочется – нужно регистрироваться и участвовать, этот опыт того стоит.

Во-вторых, нужно поверить в себя. Я об этом говорил в рамках финального задания, где нужно было составить послание будущим участникам. Верь в себя, потому что ты сильнее, чем тебе кажется. В-третьих, нужно верить в команду, с которой ты работаешь. Ну а что касается лени, о которой говорил Кириенко, – она реально притягивает нас к дивану, а не к решению кейсов, заданий, онлайн-тестов по выходным и тренингам по вечерам», – сказал Дианов.

Победитель конкурса также поделился впечатлениями от «самого сложного задания», с которым ему пришлось столкнуться. «Это был открытый урок в школе. Все кейсы от наставников в целом понятны, решаемы, носят бизнесовый характер. А вот с точки зрения новизны и непонятности я выделю урок в школе. Мне попались девятиклассники, и это такая публика, которую не обмануть. Они дали нам повод поволноваться, но всё закончилось хорошо», – подытожил Дианов.

В это же время за кулисами соревнования продолжалось бурное обсуждение его итогов. Член наблюдательного совета конкурса, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД отметила чистоту и прозрачность проведения соревнований среди управленцев.

«Ещё важно, что «Лидеры России» решают проблему социальных лифтов. Наша система оценивает участников независимо о того, какой у тебя статус, происхождение, какую организацию ты представляешь – правила едины для всех, и благодаря объективным критериям оценки нам удалось выбрать действительно лучших», – сказала Починок.

По её мнению, качественным изменением в сравнении с прошлым годом является рождение нового проекта «Сердце лидера». «Он стал обязательным для того, чтобы участник попал в полуфинал. Это новый взгляд на то, кем на самом деле является лидер и что входит в его зону ответственности.

«Наблюдательный совет внимательно оценивал проекты, а их было подано больше тысячи, в рамках задания «Сердце лидера». Много интересных проектов были сделаны вместе с волонтерскими центрами, региональными общественными палатами, различными ассоциациями, и с подразделениями конкурса президентских грантов», – сказала Починок, добавив, что «Сердце лидера» – это огромный вклад в развитие гражданского общества и одна из ключевых составляющих «Лидеров России».

Не скрывал своего восторга от происходящего в «Сириусе» и другой член наблюдательного совета, режиссёр Павел Лунгин.

«Этот конкурс – лидер среди конкурсов. Он действительно получился очень интересным и человечным, абсолютно честным и неподкупным. Делать так, чтобы люди не боялись быть талантливыми, чтобы они не боялись не скрывать свой взгляд, отличный от всех остальных, были непокорными и яркими личностями... Мне кажется, это то, чего как раз в России не хватает, поэтому я за этот конкурс», – резюмировал Лунгин.