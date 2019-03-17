В конкурсе «Лидеры России» победили 104 человека

Победителями кадрового конкурса «Лидеры России» стали 104 человека, сообщила член наблюдательного совета конкурса Наталия Солженицына.

По ее словам, если 70% победителей конкурса «получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели», то это «будет грандиозный успех», передает РИА «Новости».

Солженицына отметила, что нынешний конкурс оказался эффективнее первого, в том числе и по активности участников.

С Солженицыной согласен режиссер Павел Лунгин, который также является членом наблюдательного совета.

Он пояснил, что число победителей определяется баллами: «Надо отсекать баллы, и если, например, было бы, допустим, 20 баллов, то было бы финалистов 85». В итоге «взяли за точку отсечения 104 человека»