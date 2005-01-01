За «Лидеров России» началась серьезная борьба

«Самый главный инструмент изменения мира - это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир - начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи.

«Задача государства – создать для вас возможности». Такими словами первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко напутствовал в четверг финалистов конкурса «Лидеры России» на церемонии открытия заключительного этапа «олимпиады управленцев». Церемония состоялась в знаменитом сочинском образовательном центре «Сириус».

Хотя этот город на берегу Черного моря известен, прежде всего, как курортная и спортивная столица России – в середине марта Сочи можно было бы назвать управленческой столицей России. Здесь собрались как топ-чиновники из Москвы, так и сотни участников конкурса «Лидеры России», между которыми теперь развернется серьезная конкуренция.

«У вас есть своя конкуренция, чтобы попасть в список победителей, но уже есть конкуренция и за вас. Мы сейчас разговаривали с Вениамином Кондратьевым (губернатор Краснодарского края – прим. ВЗГЛЯД), он мне задал вопрос: «А могу я утащить из победителей не только тех, кто выходцы из Краснодарского края, но и всех остальных?». И такой вопрос задают почти все губернаторы», – сказал Кириенко, обращаясь к участникам конкурса.

По его словам, руководители ведомств и крупных компаний обращались к нему с просьбой приехать на конкурс вместе со своими заместителями и руководителями подведомственных организаций, потому что хотели бы сразу отобрать перспективных управленцев в свои команды, а сразу «отобрать человек 50-60» в одиночку сложно.

«Наша жизнь очень быстро меняется, и выигрывает тот, кто быстрее всего учится. Главное, что вы здесь получаете – это та поддержка и то взаимопонимание, которое вы вынесете из этого конкурса.

Здесь собралось 300 неслучайных людей», –

подчеркнул Кириенко.

И действительно – финалисты прошли серьезный отбор на разных этапах конкурса. Изначально для участия в соревновании управленцев зарегистрировалось 227 193 человека – как в России, так и за рубежом. Затем из них с помощью различных тестов отобрали самых перспективных – 91 445 человек, из них только 3 294 человека были допущены к региональным полуфиналам, по итогам которых всего три сотни попали в финал. Победителями же станут только 100 человек, то есть каждый третий.

Стоит отметить, что даже в случае проигрыша каждый финалист все равно получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Но главный приз для сотни лучших – это возможность развития своей карьеры. О том, что многие прошлогодние победители конкурса уже успешно продвинулись по карьерной лестнице, финалистам в Сочи напомнил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«Сегодня из 100 финалистов прошлогоднего конкурса более 80 получили новую работу»

– заявил Мишустин в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД уже после церемонии открытия. Он подчеркнул, что конкурс успешно решает проблему развития социальных лифтов в России.

«Посмотрите на наставников, которые принимают участие в конкурсе. Они представляют практически все сферы государственного управления, государственные корпорации, крупные частные компании, лидеров в инновационном бизнесе. Финалисты конкурса – люди неравнодушные, профессиональные, сопричастные к тем вопросам, которые на сегодняшний день стоят перед страной. И все они будут востребованы», – сказал глава налоговой службы.

Позже к участникам со словами поддержки обратились ректор РАНХиГС и тоже наставник Владимир Мау, уже упомянутый губернатор Вениамин Кондратьев, руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Одно из преимуществ финала – это возможность посетить мастер-классы наставников, в ходе которых видные государственные деятели открывают свои управленческие секреты и дают полезные советы.

Не случайно Кириенко напомнил, что «первое и главное для управленца – способность принимать решения». Он добавил, что главная сложность, с которой встречается каждый человек, выбравший пусть управленца, – это дефицит времени и информации, на фоне которого неизбежно принимаются все решения.

«Вас мы сейчас будем искусственно загонять в эту ситуацию. Вам специально ограничиваем время, специально недодаем информацию. Потому что мы приближаем конкурсные задания к максимальной реальности жизни. В жизни всегда будет так», – добавил Кириенко.

Несколько иначе задачи перед управленцами формулировал глава Сбербанка Герман Греф. «Мы очень часто пытаемся изменить мир вокруг себя... Самый главный инструмент изменения мира - это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – заявил Греф.

Он уточнил, что настоящий лидер должен заниматься саморазвитием. Кроме того, он должен уметь заинтересовывать свое окружение собой и своей деятельностью. По словам главы Сбербанка, крайне важной остается способность увлечь за собой, чтобы у людей «загорелись глаза», чтобы они захотели «стать, как ты».

Несмотря на дух соперничества и необходимость проявлять волевые личные качества, наставники отмечают среди конкурсантов не только высокий уровень квалификации, но и наличие командного духа, который в некоторых случаях имеет региональную специфику.

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«Участники финала – хорошие специалисты... Но самое главное, на что я обратил внимание – это слаженность. В них присутствует санкт-петербургский дух. Надо любить свой город и послужить ему. У них есть это качество», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель северной столицы Александр Беглов, делясь своими впечатлениями от встречи с петербургскими финалистами.

«Они уже готовы дерзать, помогать друг другу. Конкурс – это конкуренция, но мне понравилось, что финалисты из Санкт-Петербурга отстаивали интересы города. Это была настоящая, достаточно сильная и мощная, слаженная команда», – подытожил Беглов.

Отметим, что в кулуарах участники конкурса также стараются поддерживать земляков. В этом плане, помимо представителей Петербурга, выделяются финалисты из московского региона, а также из Тюмени, Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и ряда других городов России. Всего в финале «олимпиады управленцев» принимают участие представители 60 регионов.

Но если наставники в ходе формальных и неформальных мероприятий были эмоционально раскрепощены, то среди конкурсантов царила атмосфера общей сосредоточенности - каждый конкурсант максимально сконцентрирован и нацелен на то, чтобы достойно выступить в финале. Теперь их ждет самый сложный этап конкурса, в ближайшие четыре дня сотня ведущих экспертов России будет проводить с ними оценочные мероприятия и занятия. По итогам этого отбора в воскресенье будут отобраны 100 сильнейших лидеров России, которые, не исключено, вскоре будут влиять на будущее нашей страны.