За «Лидеров России» началась серьезная борьба

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 23:35  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССРФото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            За «Лидеров России» началась серьезная борьба

            В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцев   14 марта 2019, 23:00
            Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев,
            Сочи

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            «Самый главный инструмент изменения мира - это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир - начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи.

            «Задача государства – создать для вас возможности». Такими словами первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко напутствовал в четверг финалистов конкурса «Лидеры России» на церемонии открытия заключительного этапа «олимпиады управленцев». Церемония состоялась в знаменитом сочинском образовательном центре «Сириус».

            Хотя этот город на берегу Черного моря известен, прежде всего, как курортная и спортивная столица России – в середине марта Сочи можно было бы назвать управленческой столицей России. Здесь собрались как топ-чиновники из Москвы, так и сотни участников конкурса «Лидеры России», между которыми теперь развернется серьезная конкуренция. 

            «У вас есть своя конкуренция, чтобы попасть в список победителей, но уже есть конкуренция и за вас. Мы сейчас разговаривали с Вениамином Кондратьевым (губернатор Краснодарского края – прим. ВЗГЛЯД), он мне задал вопрос: «А могу я утащить из победителей не только тех, кто выходцы из Краснодарского края, но и всех остальных?». И такой вопрос задают почти все губернаторы», – сказал Кириенко, обращаясь к участникам конкурса.

            По его словам, руководители ведомств и крупных компаний обращались к нему с просьбой приехать на конкурс вместе со своими заместителями и руководителями подведомственных организаций, потому что хотели бы сразу отобрать перспективных управленцев в свои команды, а сразу «отобрать человек 50-60» в одиночку сложно.

            «Наша жизнь очень быстро меняется, и выигрывает тот, кто быстрее всего учится. Главное, что вы здесь получаете – это та поддержка и то взаимопонимание, которое вы вынесете из этого конкурса.

            Здесь собралось 300 неслучайных людей», –

            подчеркнул Кириенко. 

            И действительно – финалисты прошли серьезный отбор на разных этапах конкурса. Изначально для участия в соревновании управленцев зарегистрировалось 227 193 человека – как в России, так и за рубежом. Затем из них с помощью различных тестов отобрали самых перспективных – 91 445 человек, из них только 3 294 человека были допущены к региональным полуфиналам, по итогам которых всего три сотни попали в финал. Победителями же станут только 100 человек, то есть каждый третий.  

            Стоит отметить, что даже в случае проигрыша каждый финалист все равно получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Но главный приз для сотни лучших – это возможность развития своей карьеры. О том, что многие прошлогодние победители конкурса уже успешно продвинулись по карьерной лестнице, финалистам в Сочи напомнил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

            «Сегодня из 100 финалистов прошлогоднего конкурса более 80 получили новую работу»

            – заявил Мишустин в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД уже после церемонии открытия. Он подчеркнул, что конкурс успешно решает проблему развития социальных лифтов в России.

            «Посмотрите на наставников, которые принимают участие в конкурсе. Они представляют практически все сферы государственного управления, государственные корпорации, крупные частные компании, лидеров в инновационном бизнесе. Финалисты конкурса – люди неравнодушные, профессиональные, сопричастные к тем вопросам, которые на сегодняшний день стоят перед страной. И все они будут востребованы», – сказал глава налоговой службы.

            Позже к участникам со словами поддержки обратились ректор РАНХиГС и тоже наставник Владимир Мау, уже упомянутый губернатор Вениамин Кондратьев, руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

            Одно из преимуществ финала – это возможность посетить мастер-классы наставников, в ходе которых видные государственные деятели открывают свои управленческие секреты и дают полезные советы.

            Не случайно Кириенко напомнил, что «первое и главное для управленца – способность принимать решения». Он добавил, что главная сложность, с которой встречается каждый человек, выбравший пусть управленца, – это дефицит времени и информации, на фоне которого неизбежно принимаются все решения.

            «Вас мы сейчас будем искусственно загонять в эту ситуацию. Вам специально ограничиваем время, специально недодаем информацию. Потому что мы приближаем конкурсные задания к максимальной реальности жизни. В жизни всегда будет так», – добавил Кириенко.

            Несколько иначе задачи перед управленцами формулировал глава Сбербанка Герман Греф. «Мы очень часто пытаемся изменить мир вокруг себя... Самый главный инструмент изменения мира - это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – заявил Греф.

            Он уточнил, что настоящий лидер должен заниматься саморазвитием. Кроме того, он должен уметь заинтересовывать свое окружение собой и своей деятельностью. По словам главы Сбербанка, крайне важной остается способность увлечь за собой, чтобы у людей «загорелись глаза», чтобы они захотели «стать, как ты».

            Несмотря на дух соперничества и необходимость проявлять волевые личные качества, наставники отмечают среди конкурсантов не только высокий уровень квалификации, но и наличие командного духа, который в некоторых случаях имеет региональную специфику.

            «Участники финала – хорошие специалисты... Но самое главное, на что я обратил внимание – это слаженность. В них присутствует санкт-петербургский дух. Надо любить свой город и послужить ему. У них есть это качество», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель северной столицы Александр Беглов, делясь своими впечатлениями от встречи с петербургскими финалистами.

            «Они уже готовы дерзать, помогать друг другу. Конкурс – это конкуренция, но мне понравилось, что финалисты из Санкт-Петербурга отстаивали интересы города. Это была настоящая, достаточно сильная и мощная, слаженная команда», – подытожил Беглов.

            Отметим, что в кулуарах участники конкурса также стараются поддерживать земляков. В этом плане, помимо представителей Петербурга, выделяются финалисты из московского региона, а также из Тюмени, Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и ряда других городов России. Всего в финале «олимпиады управленцев» принимают участие представители 60 регионов.

            Но если наставники в ходе формальных и неформальных мероприятий были эмоционально раскрепощены, то среди конкурсантов царила атмосфера общей  сосредоточенности - каждый конкурсант максимально сконцентрирован и нацелен на то, чтобы достойно выступить в финале. Теперь их ждет самый сложный этап конкурса, в ближайшие четыре дня сотня ведущих экспертов России будет проводить с ними оценочные мероприятия и занятия. По итогам этого отбора в воскресенье будут отобраны 100 сильнейших лидеров России, которые, не исключено, вскоре будут влиять на будущее нашей страны.


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