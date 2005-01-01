Беглов оценил качества питерских финалистов конкурса «Лидеры России»

«Конкурс – это конкуренция, но мне понравилось, что финалисты из Санкт-Петербурга отстаивали интересы города», – заявил газете ВЗГЛЯД врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов о своих впечатлениях от встречи с петербургскими финалистами конкурса «Лидеры России».

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что был рад пообщаться с петербургскими финалистами конкурса «Лидеры России». «Это хорошие специалисты... Но самое главное, на что я обратил внимание – это слаженность. В них присутствует санкт-петербургский дух. Надо любить свой город и послужить ему. У них есть это качество», – сказал Беглов.

По его словам, программа нынешнего финала конкурса отличается от предыдущего. Если раньше акцент делался на командную работу, то теперь на индивидуальную. «Они уже готовы дерзать, помогать друг другу. Конкурс – это конкуренция, но мне понравилось, что финалисты из Санкт-Петербурга отстаивали интересы города. Это была настоящая, достаточно сильная и мощная, слаженная команда», – подытожил Беглов.

Беглов сейчас находится в Сочи, где проходит финал конкурса «Лидеры России». Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялась официальная церемония открытия финала. С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он сразу же отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.