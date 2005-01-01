Кириенко открыл финал «Лидеров России»

Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на открытии заключительного этапа «Лидеров России», сообщил, что наставники конкурса управленцев уже начали отбирать для себя финалистов.

«В эти дни, помимо экспертов-оценщиков, у нас будут активно работать наставники, многие из них уже работают... У вас есть своя конкуренция, но уже есть и конкуренция за вас», – сказал Кириенко, обращаясь к участникам конкурса, передает ТАСС.

В частности, поиск подопечных уже начали глава ФНС Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Мы сейчас разговаривали с Вениамином Ивановичем (Кондратьевым, губернатором Краснодарского края), он мне задал вопрос: «А могу я утащить из победителей не только тех, кто выходцы из Краснодарского края, но и всех остальных?» И такой вопрос задают почти все губернаторы», – сказал Кириенко, передает «Интерфакс».

По его словам, ряд руководителей ведомств и крупных компаний обращались к нему с просьбой приехать на конкурс вместе с заместителями и руководителями подведомственных организаций, чтобы «отобрать человек 50-60».

Всего в конкурсе в этом году принимают участие более 90 наставников из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов. Так наставниками стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель Администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Впереди четыре дня, к которым вы шли последние полгода, а многие и гораздо дольше. … В эти дни здесь будет работать сотня лучших российских экспертов и оценщиков, которые будут постоянно проводить контроль. Поэтому все, что будет здесь происходить – это оценка. От того, как вы пройдете эти четыре дня, многое зависит в вашей карьере и в вашей жизни», – добавил Кириенко, слова которого приводит телеканал «360».

Он подчеркнул, что для того, чтобы попасть в финал, каждый участник должен был стать одним лучшим из 750 квалифицированных управленцев со всей России. Именно таким получился конкурс на участие в финале.

Каждый финалист конкурса получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Главный приз – это возможность развития своей карьеры. 86 из 100 победителей прошлого года получили повышения и новые должности.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.