«Лидеры России» проходят проверку реальной жизнью

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3 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...

Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Обсуждение: 9 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

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          «Лидеры России» проходят проверку реальной жизнью

          Новые лидеры уже начали приносить пользу всей России   3 марта 2019, 20:41
          Фото: Нина Зотина/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин,
          Александр Колпаков

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          Для многих финалистов «Лидеров России» участие в конкурсе стало трамплином для карьерного роста. Теперь управленцам, которые отлично справлялись с тестами и тренингами, пришлось решать сложные задачи из реальной жизни, будь то обеспечение учебниками целого региона или формирование стратегии для нефтяной компании. Насколько серьезными оказались перемены и какой получен результат, финалисты рассказали газете ВЗГЛЯД.

          Всероссийское состязание управленцев «Лидеры России» выходит на финишную прямую: по итогам отборочных заданий определены все 300 финалистов. Впереди – финал конкурса, который стартует 13 марта в Сочи, а дальше – возможность реализовать себя на новых высотах бизнеса или государственного управления.

          Победители помимо образовательных грантов получают еще и наставника из числа известных управленцев и бизнесменов и хороший шанс занять высокие позиции как в крупных компаниях, так и в федеральных и региональных госструктурах.

          О том, что социальный лифт уже заработал, свидетельствуют результаты ппрошлогоднего состязания. Газета ВЗГЛЯД побеседовала с некоторыми из тех, кто благодаря конкурсу уже достиг новых высот.

          Павел Татаренко (фото: edu53.ru)
          Павел Татаренко (фото: edu53.ru)

          После успешного участия в «Лидерах России» Павел Татаренко оказался в кресле министра образования Новгородской области, хотя до этого работал в бизнесе и жил в соседнем Петербурге. Теперь у него за плечами десять месяцев работы в новой долджности и есть практические успехи - в области начали решать проблемы с учебниками. До прихода нового министра нехватка их отмечалась на протяжении всьмио лет. Теперь же в Новгородской области закуплено более 155 000 учебников.

          Что было вначале

          – Я увидел, что на самом деле картинка по региону не всегда объективна, многое на местах замалчивается, люди не склонны говорить о реальных проблемах. Ну не наказывать же их за это? Я провел глубокий анализ всей системы, нашел болевые точки, в том числе и по учебникам.

          Помог опыт работы в частном секторе

          – Потребность в учебниках была, мы об этом заявили. Федеральное правительство в лице лично Дмитрия Анатольевича Медведева помогло нам, выделило дополнительные субсидии на закрытие этой проблемы. Мне помогло, что раньше я работал в частном секторе, а не на госслужбе. Я применил другой подход, по-иному увидел систему, разобрался, на что идут затраты, насколько они эффективны, рациональны, оправданы.

          Алексей Малютин до конкурса возглавлял департамент перспективного развития блока разведки и добычи в ПАО «Газпром нефть». Под его руководством около 150 человек в разных дочерних предприятиях занимались формированием планов разработки месторождений, перспектив развития. Потом был конкурс, в результате которого он получил повышение.

          Малютин отвечал за разработку одного из трех блоков новой стратегии компании, призванной четко определить, чем будет заниматься компания в отдаленном будущем. Было определено семь ключевых ставок: нетрадиционные запасы, развитие проектов на Ближнем Востоке, освоение Арктики и др. 

          Алексей Малютин (фото: «Лидеры России»)
          Алексей Малютин (фото: «Лидеры России»)

          Новая сфера ответственности

          – По результатам конкурса меня назначили на новую позицию, то есть дали мне дополнительную сферу ответственности – это развитие стратегических инициатив. Мы много общались с моим наставником, гендиректором «Газпром нефти» Дюковым Александром Валериевичем, по поводу будущего компании. Пришли к выводу о необходимости новой стратегии. Соответственно, затем была большая работа по обновлению стратегии. Мы провели комплексные исследования.

          Рост эффективности

          – Компания достигла уникальных показателей за десять лет, вошла в топ-20 мировых компаний. Мы пришли к выводу, что следующим этапом должен быть не рост масштаба компании, а рост ее эффективности, чтобы в топ-20 мы не просто входили как российская компания, а стали бы примером для других, проявили бы лидерские качества. Появились идеи, за счет чего это было бы возможно – например, развитие в Арктике, нетрадиционные запасы, новые поисковые зоны в России и за рубежом – все то, что мы готовили, и легло в основу стратегии...

          Здесь ключевое именно то, что создана команда, и то, что мы с помощью руководителя компании нашли такую стратегию, которую я считаю одной из самых амбициозных в отрасли, уж в России – точно.


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