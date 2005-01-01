«Лидеры России» проходят проверку реальной жизнью

Для многих финалистов «Лидеров России» участие в конкурсе стало трамплином для карьерного роста. Теперь управленцам, которые отлично справлялись с тестами и тренингами, пришлось решать сложные задачи из реальной жизни, будь то обеспечение учебниками целого региона или формирование стратегии для нефтяной компании. Насколько серьезными оказались перемены и какой получен результат, финалисты рассказали газете ВЗГЛЯД.

Всероссийское состязание управленцев «Лидеры России» выходит на финишную прямую: по итогам отборочных заданий определены все 300 финалистов. Впереди – финал конкурса, который стартует 13 марта в Сочи, а дальше – возможность реализовать себя на новых высотах бизнеса или государственного управления.

Победители помимо образовательных грантов получают еще и наставника из числа известных управленцев и бизнесменов и хороший шанс занять высокие позиции как в крупных компаниях, так и в федеральных и региональных госструктурах.

О том, что социальный лифт уже заработал, свидетельствуют результаты ппрошлогоднего состязания. Газета ВЗГЛЯД побеседовала с некоторыми из тех, кто благодаря конкурсу уже достиг новых высот.

Павел Татаренко (фото: edu53.ru)

После успешного участия в «Лидерах России» Павел Татаренко оказался в кресле министра образования Новгородской области, хотя до этого работал в бизнесе и жил в соседнем Петербурге. Теперь у него за плечами десять месяцев работы в новой долджности и есть практические успехи - в области начали решать проблемы с учебниками. До прихода нового министра нехватка их отмечалась на протяжении всьмио лет. Теперь же в Новгородской области закуплено более 155 000 учебников.

Что было вначале

– Я увидел, что на самом деле картинка по региону не всегда объективна, многое на местах замалчивается, люди не склонны говорить о реальных проблемах. Ну не наказывать же их за это? Я провел глубокий анализ всей системы, нашел болевые точки, в том числе и по учебникам.

Помог опыт работы в частном секторе

– Потребность в учебниках была, мы об этом заявили. Федеральное правительство в лице лично Дмитрия Анатольевича Медведева помогло нам, выделило дополнительные субсидии на закрытие этой проблемы. Мне помогло, что раньше я работал в частном секторе, а не на госслужбе. Я применил другой подход, по-иному увидел систему, разобрался, на что идут затраты, насколько они эффективны, рациональны, оправданы.

Алексей Малютин до конкурса возглавлял департамент перспективного развития блока разведки и добычи в ПАО «Газпром нефть». Под его руководством около 150 человек в разных дочерних предприятиях занимались формированием планов разработки месторождений, перспектив развития. Потом был конкурс, в результате которого он получил повышение.

Малютин отвечал за разработку одного из трех блоков новой стратегии компании, призванной четко определить, чем будет заниматься компания в отдаленном будущем. Было определено семь ключевых ставок: нетрадиционные запасы, развитие проектов на Ближнем Востоке, освоение Арктики и др.

Алексей Малютин (фото: «Лидеры России»)

Новая сфера ответственности

– По результатам конкурса меня назначили на новую позицию, то есть дали мне дополнительную сферу ответственности – это развитие стратегических инициатив. Мы много общались с моим наставником, гендиректором «Газпром нефти» Дюковым Александром Валериевичем, по поводу будущего компании. Пришли к выводу о необходимости новой стратегии. Соответственно, затем была большая работа по обновлению стратегии. Мы провели комплексные исследования.

Рост эффективности

– Компания достигла уникальных показателей за десять лет, вошла в топ-20 мировых компаний. Мы пришли к выводу, что следующим этапом должен быть не рост масштаба компании, а рост ее эффективности, чтобы в топ-20 мы не просто входили как российская компания, а стали бы примером для других, проявили бы лидерские качества. Появились идеи, за счет чего это было бы возможно – например, развитие в Арктике, нетрадиционные запасы, новые поисковые зоны в России и за рубежом – все то, что мы готовили, и легло в основу стратегии...

Здесь ключевое именно то, что создана команда, и то, что мы с помощью руководителя компании нашли такую стратегию, которую я считаю одной из самых амбициозных в отрасли, уж в России – точно.