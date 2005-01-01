Глава ФНС рассказал о достоинствах конкурса «Лидеры России»

«Финалисты конкурса неравнодушные, профессиональные, сопричастные к тем вопросам, которые на сегодняшний день стоят перед страной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в Сочи, где проходит финал кадрового конкурса «Лидеры России».

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин отметил роль кадрового конкурса «Лидеры России» с точки зрения социального лифта.

«Посмотрите на наставников, которые на сегодняшний день принимают участие в конкурсе. Они представляют практически все сферы государственного управления, государственные корпорации, крупные частные компании, лидеров в инновационном бизнесе. Сегодня из 100 финалистов прошлогоднего конкурса 80 получили новую работу. Но я уверен, что вообще все получили. Здесь вопрос честности правил и востребованности ребят», – сказал Мишустин.

Он считает, что среди финалистов конкурса будут востребованы буквально все. «Финалисты конкурса неравнодушные, профессиональные, сопричастные к тем вопросам, которые на сегодняшний день стоят перед страной», – считает глава ФНС.

Он также рассказал, что с 12 по 15 марта Налоговая служба проводит финал конкурса «Сделай карьеру сам». Его цель – поиск кандидатов, которые могут применять современные знания и реализовывать инновационные проекты, на руководящие должности ФНС России.

«В прошлом году в нем приняло участие более 1,5 тыс. человек. В этом году конкурс еще не закончен. Практически все финалисты получили повышение по службе», – подытожил Михаил Мишустин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Сочи состоялась официальная церемония открытия финальной стадии конкурса «Лидеры России». С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он сразу же отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

«У вас есть своя конкуренция, чтобы попасть в список победителей, но уже есть конкуренция и за вас. Мы сейчас разговаривали с Вениамином Кондратьевым (губернатор Краснодарского края – прим. ВЗГЛЯД), он мне задал вопрос: «А могу я утащить из победителей не только тех, кто выходцы из Краснодарского края, но и всех остальных?». И такой вопрос задают почти все губернаторы», – сказал Кириенко.

По его словам, руководители ведомств и крупных компаний обращались к нему с просьбой приехать на конкурс вместе со своими заместителями и руководителями подведомственных организаций, потому что «отобрать человек 50-60» в одиночку сложно.

«Наша жизнь очень быстро меняется, и выигрывает тот, кто быстрее всего учится. Главное, что вы здесь получаете – это даже не 1 млн рублей на обучение и повышение своей квалификации. Это та поддержка и то взаимопонимание, которое вы вынесете из этого конкурса. Здесь 300 неслучайных людей», – подчеркнул Кириенко.

«Все будет зависеть только от вас. Сейчас – решающий момент, но это не окончание, это начало. Наша задача – создать вам возможность, а как вы будете пользоваться этой возможностью, зависит только от вас», – отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что для того, чтобы попасть в финал, каждый участник должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев со всей России. Именно таким получился конкурс на участие в финале.

Каждый финалист конкурса получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Главный приз – это возможность развития своей карьеры. 86 из 100 победителей прошлого года получили повышения и новые должности.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.