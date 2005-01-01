Глава ФНС рассказал о достоинствах конкурса «Лидеры России»

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...

Либеральный идеал намертво сплелся с вседозволенностью

Андрей Бабицкий, журналист
Ксения Анатольевна, как и многие ее соратники, не испытывает ни малейшей потребности в демонстрации своих выдающихся морально-этических качеств. Напротив, она давно сделала свою личную жизнь открытой витриной. Тут есть один парадокс. Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            Глава ФНС рассказал о достоинствах конкурса «Лидеры России»

               14 марта 2019, 12:24
            Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
            Текст: Алексей Нечаев,
            Сочи

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            «Финалисты конкурса неравнодушные, профессиональные, сопричастные к тем вопросам, которые на сегодняшний день стоят перед страной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в Сочи, где проходит финал кадрового конкурса «Лидеры России».

            Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин отметил роль кадрового конкурса «Лидеры России» с точки зрения социального лифта.

            «Посмотрите на наставников, которые на сегодняшний день принимают участие в конкурсе. Они представляют практически все сферы государственного управления, государственные корпорации, крупные частные компании, лидеров в инновационном бизнесе. Сегодня из 100 финалистов прошлогоднего конкурса 80 получили новую работу. Но я уверен, что вообще все получили. Здесь вопрос честности правил и востребованности ребят», – сказал Мишустин.

            Он считает, что среди финалистов конкурса будут востребованы буквально все. «Финалисты конкурса неравнодушные, профессиональные, сопричастные к тем вопросам, которые на сегодняшний день стоят перед страной», – считает глава ФНС.

            Он также рассказал, что с 12 по 15 марта Налоговая служба проводит финал конкурса «Сделай карьеру сам». Его цель – поиск кандидатов, которые могут применять современные знания и реализовывать инновационные проекты, на руководящие должности ФНС России.

            «В прошлом году в нем приняло участие более 1,5 тыс. человек. В этом году конкурс еще не закончен. Практически все финалисты получили повышение по службе», – подытожил Михаил Мишустин.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Сочи состоялась официальная церемония открытия финальной стадии конкурса «Лидеры России». С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он сразу же отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

            «У вас есть своя конкуренция, чтобы попасть в список победителей, но уже есть конкуренция и за вас. Мы сейчас разговаривали с Вениамином Кондратьевым (губернатор Краснодарского края – прим. ВЗГЛЯД), он мне задал вопрос: «А могу я утащить из победителей не только тех, кто выходцы из Краснодарского края, но и всех остальных?». И такой вопрос задают почти все губернаторы», – сказал Кириенко.

            По его словам, руководители ведомств и крупных компаний обращались к нему с просьбой приехать на конкурс вместе со своими заместителями и руководителями подведомственных организаций, потому что «отобрать человек 50-60» в одиночку сложно.

            «Наша жизнь очень быстро меняется, и выигрывает тот, кто быстрее всего учится. Главное, что вы здесь получаете – это даже не 1 млн рублей на обучение и повышение своей квалификации. Это та поддержка и то взаимопонимание, которое вы вынесете из этого конкурса. Здесь 300 неслучайных людей», – подчеркнул Кириенко.  

            «Все будет зависеть только от вас. Сейчас – решающий момент, но это не окончание, это начало. Наша задача – создать вам возможность, а как вы будете пользоваться этой возможностью, зависит только от вас», – отметил Кириенко.  

            Он подчеркнул, что для того, чтобы попасть в финал, каждый участник должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев со всей России. Именно таким получился конкурс на участие в финале.

            Каждый финалист конкурса получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Главный приз – это возможность развития своей карьеры. 86 из 100 победителей прошлого года получили повышения и новые должности.

            Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

            «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. 


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