Комиссаров: Опыт, полученный Гольдштейном в «школе губернаторов», поможет управлять ЕАО

Обучение по программе кадрового резерва ВШГУ, опыт сенаторской и депутатской работы помогут врио губернатора Еврейской Автономной области Ростиславу Гольдштейну на новой должности, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«В течение четырех лет Ростислав Гольдштейн представлял на федеральном уровне интересы Еврейской Автономной области. Хорошо знаком с региональными особенностями субъекта. Опыт работы в комитете Совета Федерации по таким жизненно важным для любого региона сферам, как бюджет и финансы, будет хорошим подспорьем в развитии ЕАО. Сейчас Ростислав проходит обучение по программе кадрового резерва ВШГУ. Уверен, приобретенные компетенции и знания пригодятся для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия», – приводятся слова Комиссарова в пресс-релизе ВШГУ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Ростислав Гольдштейн.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Среди слушателей третьего потока: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.