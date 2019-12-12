Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Левинталь подал в отставку по собственному желанию.

Представитель Кремля пояснил, что Путин провел рабочую встречу с Гольдштейном.



Ростислав Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.