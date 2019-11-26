«Единая Россия» отрывается от оппозиции

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Полиция поднята на уши, но обнаружить пропажу пока не удалосьФото: Matthias Rietschel/Reuters
Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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              «Единая Россия» отрывается от оппозиции

              По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентов   26 ноября 2019, 20:55
              Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа.

              «Единая Россия» отказывается от практики соглашений с другими партиями о выдвижении кандидатов в тех или иных регионах. На выборах 2020-2021 годов единороссы будут баллотироваться во всех округах без исключения. Об этом заявил на брифинге по итогам съезда секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

              «Никаких расторговок в избирательном цикле 2020-2021 годов не будет», – побещал Турчак. – «Единая Россия» будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться».

              Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» провела свой 19-й съезд в субботу в Москве с участием президента Владимира Путина и своего председателя, премьер-министра Дмитрия Медведева. По итогам форума был дан старт выборной кампании 2021 года.

              Судя по заявлениям партийцев, будет покончено с практикой, когда единороссы порой отказывались от участия в выборах в тех или иных округах, чтобы не соперничать там с оппозицией в рамках межпартийных договоренностей (этот прием применялся на прошлых выборах в Госдуму). Также в партии не считают целесобразным блокироваться с какими-то политическими силам.

              ЕР вообще не нуждается в каких-либо тактических блоках или союзах с другими силами для максимизации своего результата на выборах. Такое мнение высказал на брифинге глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, который также координирует работу экспертного совета партии.

              «Мне сложно понять логику тех экспертов, которые говорят, что чем-то можно было бы усилить «Единую Россию». ЕР как партия политического центра занимает максимум. Может быть проблема с мобилизацией своего электората, мы это видим в ряде регионов. И не берем Хабаровский край, там отдельная кризисная ситуация. Такие случаи в истории ЕР раз в 7-8 лет случаются. Это второй случай. До этого был Ставрополь. И там партия просто распускала отделения, были приняты чрезвычайные меры», – рассказал на брифинге Костин, напомнив, что в Ставрополь тогда выезжал один из лидеров партии Сергей Шойгу.

              «Поэтому в целом я не понимаю, за счет блока с кем «Единую Россию» можно усилить. У нас, условно, есть левые. Кто с левого фланга может усилить «ЕР»? Если только с КПРФ, но вряд ли это будет правильно, учитывая разные идеологические подходы.

              С правого фланга кто может усилить «Единую Россию»?» – задал риторический вопрос эксперт. – «Любые результаты выборов говорят об этом. Среди центристских партий нету у «Единой России» альтернативы. Можно помочь какому-то проекту, чтобы «Единая России» вытащила его паровозом, но зачем? Почему плодить сущности? Нагрузку на бренд создаем, а выгоды неочевидны».

              По мнению Костина, политический центр за ЕР, ее максимальный допустимый электорат составляет 62%, «все это люди, которые так или иначе остаются сторонниками «Единой России» и никого другого, кроме «Единой России», центристской партии, они не поддерживают». Стоит напомнить: на прошлой неделе ВЦИОМ сообщал, что допустимое голосование за «Единую Россию» остается на очень высоком уровне – примерно 60%.

              В свою очередь Турчак, выступая на брифинге, указал, что партия готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой России» в парламентах разного уровня, «поствыборные блоки, коалиции возможны, это искусство договоренности». «Мы готовы договариваться с любым, кто нацелен на развитие территорий, регионов, округов. Мы это допускаем, это наша позиция», – подчеркнул он.

              Мучить бюрократов будет правозащитный центр

              «Единая Россия» будет выполнять поставленную Владимиром Путиным задачу «терзать и трясти» чиновников на местах, подтвердил Турчак, добавив, что для выполнения наказа президента у партии уже есть инструментарий: это комиссия ЕР по этике, а также правозащитный центр. Точкой сбора информации станет новая сетка общественных приемных, которая должна быть переформатирована в «партийный МФЦ».

              Как ранее сообщалось, на съезде было объявлено о создании правозащитного центра в рамках генсовета партии. Его сопредседателями стали депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

              Правозащитный центр будет заниматься случаями нарушений прав граждан, – в первую очередь, социальных прав, – которые допускают чиновники на местах, заверил секретарь генсовета на брифинге. «Партия будет реагировать и разбираться в ситуациях, – отметил Турчак. – Это не чистки какие-то, это не охота на ведьм, не компанейщина, здесь очень важен баланс и объективность».

              Причем, управлять правозащитным центром партия не станет, заверил Турчак. «Если комиссию по этике можно и нужно сопровождать, потому что это партийная структура, то, если мы будем сопровождать работу правозащитного центра, то ничего из этой идеи хорошего не получится. Поэтому они в определенном режиме автономного плавания будут находиться...

              Естественно, никаких задавать условий, направлений не будем. Иначе будет фейк. Правозащитный центр модерироваться не будет», –

              пообещал секретарь генсовета. Он также заверил, что «Единая Россия» продолжит ротацию руководства областных и республиканских отделений. Вопрос обновления секретарского корпуса местных отделений «не закрыт», хотя на замену кадров «никакой разнарядки нет», отметил секретарь генсовета. Он не исключил, что очередная ротация произойдет весной.

              ЕР как сервис для россиян 

              «Сегодняшний брифинг – логичное продолжение уже озвученных позиций. «Единая Россия» готова к кадровым изменениям, к омоложению. История с рокировкой региональных секретарей отделений будет продолжена. Отсутствие «расторговок» – означает ставку на открытую конкурентную борьбу», – прокомментировала выступление Турчака в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

              Одним из самых важных решений съезда она считает «сервисность», желание единороссов дойти до отдельно взятого россиянина. «Партия становится не правящим элементом, а служащим. На уровне управленческих решений она становится сервисной опцией для человека. Плюс важно то, что партия берет на себя правозащитные функции», – говорит эксперт.

              Что касается создания проектного офиса, который займется предвыборной стратегией ЕР в 2020-2021 годах, то это решение съезда говорит о практике заимствования технологий делового менеджмента. «Появление такого офиса – правильная инициатива. Это не несогласованная придумка партии. Понятно, что она авторизована на Старой площади. Роль администрации президента – ключевая во всех процессах партстроительства», – считает Кислицына.


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