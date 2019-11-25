Симоньян: Правозащитный центр ЕР будет защищать маленьких людей от больших несправедливостей

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, чем будет заниматься правозащитный центр «Единой России», в котором она стала сопредседателем от общественности.

«Чем будет заниматься правозащитный центр, куда меня позвали сопредседателем «от общественности»? Очень надеюсь, что он будет заниматься тем, о чем мы договаривались с его создателями, – защитой маленьких людей от больших несправедливостей. Тем, что мы делаем в наших проектах «Не один на один» и «Дальше действовать будем мы». Тем, что мы делаем помимо этих проектов, иногда совсем тихо, и часто – во вред себе», – написала она в своем Telegram.

По ее словам, она будет заниматься защитой «мамочек с трекером», «фермеров с трекером».

«Если партия власти всерьез решила приструнить ведьм из опеки, оборотней в погонах, бесенят в кабинетах и прочую нечисть – мы поможем, конечно. Если же не всерьез, а просто потому, что выборы – тогда «общественность» тихо удалится и продолжит, как и раньше, разгребать и огребать без помощи партии власти», – заявила Симоньян.

Она подчеркнула, что не состоит в «Единой России» и не собирается в политику.

Напомним, на съезде «Единой России» было объявлено о создании партийного правозащитного центра. Сопредседателями этого центра стали главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов.