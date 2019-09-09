В «губернаторской слезе» отразился запрос общества к власти

Рекордсменом воскресных губернаторских выборов оказался новый глава Забайкалья Александр Осипов, победивший с невероятным результатом – под 90%. Еще будучи врио, он запомнился избирателям редким среди политиков умением сопереживать бедам рядовых избирателей. Его победа отражает запрос общества на открытость и эмоциональный интеллект власти.

Состоявшийся в воскресенье по всей стране Единый день голосования хотя и не надолго, но заглушит крики радикальной оппозиции о том, что «партию власти ждет катастрофа», «народ устал» и тому подобное. «Единая Россия» осталась правящей, сохраняя практически везде лидирующие позиции.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «ЕР» взяла под контроль ЗакСобрания всех регионов, где проходили выборы. «В 11 из 12 (кроме Хабаровского края) законодательных собраниях мы имеем большинство», – сказал политик. «Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое», – приводит ТАСС слова Турчака. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что доволен результатом.

Успешным для властей оказались и 16 губернаторских избирательных кампаний. Судя по предварительным данным, все назначенные ранее из Москвы в регионы лидеры, а также действующие губенаторы по итогам воскресного голосования одержат победу в первом туре. В некоторых регионых выборы удалось выиграть в ожесточенной борьбе с соперниками, и там им удалось 50-процентный рубеж с запасом всего в несколько процентов, а в некоторых – победа новых врио губернаторов стала ошеломительной. По этой части абсолютным чемпионом будет признан 49-летний глава Забайкальского края Александр Осипов.

Александр Осипов (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

После обработки 99,35% протоколов самовыдвиженец Осипов, которого поддерживала «Единая Россия», набирает 89,63% голосов.

Напомним, Осипов прославился полгода назад, когда не смог сдержать слез в эфире во время диалога с жителями региона, когда ему задала вопрос многодетная мать о помощи ребенку-инвалиду.

Некоторые политические аналитики тогда уверяли, что глава региона выказал свою слабость и его рейтинг теперь упадет, однако все произошло ровно наоборот. Осипов проявил живой, неподдельный интерес к проблемам людей – и теперь и другим управленцам впору учиться у него открытости и искренности.

Аналогичным образом высоких результатов на выборах добились и другие молодые управленцы, которые выстраивали личные доверительные контакты с рядовыми избирателями, а свою администрацию приучали к информационной открытости.

Примерами успеха такой стратегии стали Челябинск и Курган. Как сообщил ТАСС, по предварительным данным в Челябинской области победу одерживает врио губернатора Алексей Текслер (70,38%), а в Курганской – Вадим Шумков (80,87%). Политолог, директор агентства «Монитор» Алексей Ширинкин считает, что выборная кампания в обеих областях прошла активно.

«Явка достаточно высокая, это 40% с лишним в Челябинской области, около 40%, видимо, ожидается и в Курганской. Хотя

кампания прошла в условиях непростой экономической ситуации, тяжелого социально-психологического самочувствия людей, –

так, пенсионная реформа прошлого года оставила след», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Тем не менее, были проведены сильные, яркие кампании. Шумков и Текслер – это, очевидно, политики новой формации. Первое и главное качество обоих – открытость. Они смело шли в народ», – считает политолог. По его словам они не боялись общаться даже с явно недовольными категориями своих избирателей. «В этом смысле достаточно очевидна непоказная открытость, готовность даже к сложному разговору», – добавил он.

К регионам, где победа врио губернатора досталась со значительным трудом, принадлежит Сахалин. Конкуренция на этом острове оказалась весьма жесткой. Аналитики не исключают, что свою роль сыграла агрессивная кампания, которую вели политтехнологи КПРФ.

На Сахалин приехала та же самая «бригада-ух» – группа политтехнологов, которые обслуживали выборы кандидата КПРФ в Приморье в прошлом году, пояснил политолог Алексей Мартынов, выступая в пресс-центре «Ночь выборов». По его словам, в России от подобных черных и серых методов ведения избирательной борьбы уже отвыкли, в отличие от соседней Украины.

«Например, сожгли свою собственную агитмашину – машину КПРФ за два дня до выборов. Пытались обвинять в этом своих конкурентов. Это известный, хрестоматийный, сотни раз описанный случай манипуляции. Это методы еще конца 90-х годов, – полагает политолог. – В самый канун выборов они запустили слух о том, что на Сахалине будут строить могильник атомных отходов. В общем, такие черные предвыборные технологии – это своего рода возвращение хорошо забытого старого».

В итоге врио губернатора Валерий Лимаренко завоевал 56,15%, а его ближайший соперник Алексей Корниенко из КПРФ набрал лишь около четверти всех голосов.

Что касается характера голосования по России в целом, то он не вызвал у наблюдателей больших нареканий. За выборами следили не только ЦИК, но и МВД, СПЧ и НОМ (Национальный общественный мониторинг). Все три структуры в целом остались довольны ходом голосования. Так, мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) тоже заявила о том, не выявила значительных нарушений.

А вот ЦИК посетовал на то, что избирательная кампания-2019 отличилась рекордным числом фейков о якобы имевших место нарушениях, констатировали в Центризбиркоме. «Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос – есть предложение», – сказала РИА Новости руководитель ЦИК Элла Памфилова. «Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем, – заявила Памфилова. – Знаете, на любое действие есть противодействие. На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся».

Ранее Памфилова заявила, что распространители недостоверной информации о выборах могут оказаться на «доске антипочета».

«Всех лгунов и дезинформаторов будем вешать пофамильно, по организациям»,

– подчеркнула руководитель ЦИК. В частности, как уже писала газета ВЗГЛЯД, ассоциацию «Голос» упрекнули в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов.

«Бывшие в употреблении» фейки отлавливали не один раз. К примеру, в одной из групп «Вконтакте» появилось сообщение о бюллетенях, якобы вброшенных на одном из участков в Москве. Мосгоризбирком провел проверку, и выяснил, что видео «вброса» был размещено в Youtube еще в 2018 году, но выдано за свежее.

Другой вброс на выборах в Мосгордуму пытались провести через Twitter – там распространялась история о том, как было зафиксировано повторное голосование некоей гражданки по просьбе начальника сначала на дому, потом на избирательном участке. В ходе проверки Мосгоризбирком выяснил, что избирательница изначально подала заявление о голосовании на дому, однако пришла голосовать на УИК, где ей было отказано в голосовании.

Еще одна публикация в Twitter сообщала о том, как избиратели фотографируют бюллетени. Однако если посмотреть видеоролик, который прикреплен к твиту, можно увидеть, что семейная пара просто фотографируется на избирательном участке.

А вот примером изощренного фейка можно назвать попытку радикальной оппозиции примазаться к успеху ЛДПР в Хабаровском крае. Один из руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков заявил, что успех ЛДПР в этом регионе был обусловлен механизмом «умного голосования», который придумал глава ФБК Алексей Навальный.

Впрочем, эксперты раскритиковали подобные заявления. «Никакое «умное голосование» не сработало», - говорит политолог Олег Матвейчев. «Единственный регион, где проиграла «Единая Россия» - это Хабаровский край, - отмечает Матвейчев. - Там выдвиженец ЛДПР [губернатор Сергей] Фургал победил в прошлом году, и... на этой волне наращивает активность, создает у себя диктатуру своего рода... У него высокие амбиции, он хочет сместить Жириновского с поста лидера ЛДПР. Как говорится, флаг в руки». По мнению Матвейчева, хабаровский губернатор «всеми правдами и неправдами душил «Единую Россию» и других оппонентов».

Резко отрицательно к словам Волкова, отнеслись и в самой ЛДПР. Комментируя результаты на выборах в Хабаровском крае, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал это «полным бредбредом» и попыткой приписать себе чужие достижения.

Что касается голосования в столице на выборах в Мосгордуму, то можно отметить, что здесь победили кандидаты от самых разных сил, констатировал Матвейчев. «Это и кандидаты от власти, и представители «Яблока», и коммунисты, и кандидаты от ЛДПР, – перечислил политолог. – Это, кстати, разбивает тезис оппозиции о том, что якобы нет никакой реальной конкуренции, что всех независимых кандидатов якобы сняли с выборов и так далее». Как же тогда победили другие кандидаты? – задается вопросом Матвейчев. «Все заявления о снятых независимых кандидатах оказалось враньем и демагогией», – резюмирует эксперт.

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Показательно, что риторику Навального по поводу так называемого «умного голосования» не поддержали и партии «Яблока», столкнувшейся с трудностями во время регистрации своих кандидатов на выборах в Москве. Основатель«Яблока» Григорий Явлинский выразил негативное отношение к идее «умного голосования» Навального, отметив, что успех «яблочников» на выборах в Мосгордуму обусловлен реальными делами и авторитетом у избирателей. «У нас, конечно, особый избиратель – он не ходит строем, не голосует по спискам, по приказам. Наш избиратель самостоятельный, мыслящий», – пояснил Явлинский.