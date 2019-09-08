Фейки и цензура подмочили репутацию «Голоса»

Более двух третей сообщений движения «Голос» о нарушениях в ходе Единого дня голосования оказались фейками. К такому выводу пришли в мониторинговой рабочей группе Совета при президенте России по выборам. Более того, с «Карты нарушений» голоса исчезали сообщения об инцидентах при голосовании в Хабаровске. Эксперты сходятся во мнении, что репутации «Голоса» нанесен серьезный ущерб, а сама история «попахивает политическим заказом».

В воскресенье движение «Голос», которое занимается защитой прав избирателей и отправляет своих наблюдателей на избирательные участки, сообщило о получении «почти тысячи» сообщений о нарушениях в различных регионах. Там отметили, что жалоб на нарушение избирательных прав оказалось больше, что в прошлый Единый день голосования в сентябре 2018 года. Больше всего информации, утверждают в «Голосе» пришло из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Все эти сообщения отображаются на так называемой карте нарушений на сайте «Голоса».

Однако более двух третей сообщений на карте оказались ложными. К такому выводу пришел сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по выборам Игорь Борисов. Он заверил, что на правдивые сообщения тут же происходит реагирование и «избирательные права восстанавливаются в полном объеме».

Борисов посетовал, что в качестве нарушений на карте «Голоса» фиксируются, например, различные случаи, «включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства», но «Голос» не проводит проверку этих фактов. Например, сообщалось о недопуске наблюдателя на досрочное голосование в Москве. Но на самом деле голосование началось на пять минут позже и наблюдателя сразу пустили на участок, но «соответствующее нарушение уже нанесено на карту... и входит в статистку».

Эксперт добавил, что многие сообщения на карте «Голоса» связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. «Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ», – заверил Борисов.

По его словам, поведение «Голоса» «не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом».

В свою очередь член рабочей группы Общественной палаты России (ОП) по контролю за выборами Максим Григорьев тоже рассказал о фейках на карте «Голоса». Одно из первых псевдонарушений касалось голосования на Сахалине. Якобы бы не велась видеотрансляция с избирательных участков, «хотя в действительности видеотрансляция была, она шла в наш ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ».

Другой фейк, по словам Григорьева, связан с сообщением о неправомерном задержании полицией кандидата от партии «Яблоко» в Мосгордуму Максима Круглова. Но в реальности оказалось, что Круглов раздавал «свою агитационную продукцию», что подтвердили свидетели. «Более того, он был опрошен сотрудниками полиции и был отпущен. Сообщение «Голоса» о том, что его задержание не было связано с тем, что он раздавал агитационную продукцию, оказалось ложным», – пояснил Григорьев.

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По его словам, в ОП проверили целый ряд других сообщений, которые тоже не соответствовали истине. «Везде выборы проходят более или менее спокойно. Количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы», – заверил Григорьев.

Единственным исключением он назвал Хабаровский край, откуда шел большой поток сообщений об использовании админресурса. Более того, с карты «Голоса» стирались сообщения о нарушениях в Хабаровске, либо сообщавшим о них гражданам отказывали в приеме подобных жалоб. «И вот такая ситуация, когда фактически «Голос» сдерживает поток сообщений, проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, конечно, смотрится очень странно», – отметил Григорьев.

Информацию об исчезновении сообщений о нарушениях в Хабаровске подтвердила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «В Хабаровске зафиксировано огромное количество нарушений. Подано очень много жалоб от наблюдателей в избирательной комиссии. В социальных сетях распространяются видео о вбросах, о подготовке «каруселей» и других нарушений. Ситуация с выборами тревожная», – рассказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, неравнодушные граждане сообщали о различных инцидентах, отправляя информацию о них в том числе на «Карту нарушений» «Голоса», но «каково же в итоге было удивление этих людей, когда они увидели, что эти данные были удалены. «Как такое могло произойти? В ответ не поступает информации ни о каких проверках, опровержениях. Когда-то уважаемая организация решила закрыть глаза на то, что происходит в Хабаровске и во всем регионе», – отметила эксперт.

Федорова убеждена, что подобный инцидент «наносит сильнейший удар по репутации «Голоса»

С утверждением о том, что теперь будет тяжело доверять сообщениям «Голоса» о массовых нарушениях, согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин. «На примере разбирательства с представленными ими ранее жалобами большинство оказывается фейками», – сказал Данилин в интервью РИА «Новости».

По его словам, на карте «Голоса» очень редко отмечаются настоящие нарушения, о которых говорит организация. «Если говорить про этот год, то большинство нарушений, по мнению «Голоса», относятся к Москве. Аудитория этой организации в столице гиперперевозбуждена, и они ходят, либо сами придумывают нарушения, либо выискивают что-то», – убежден Данилин, заключая, что в целом по России никаких серьезных нарушений в ходе голосования не было, даже с учетом данных скандального «Голоса».

В свою очередь исполнительный директор движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова обратила внимание на то, что скандал с «Картой нарушений» удивил даже тех экспертов, которые «привыкли к ангажированности» «Голоса». «Каково же было наше удивление, когда мы обратили внимание на неоднократные исчезновения сообщений, которые подтвердились в реальности и наши наблюдатели с ними работали», – заявила Булгакова в интервью РАПСИ, приведя в пример «чудесное исчезновение» нарушений, зафиксированных в Хабаровске.

По ее словам, такое отношение к тревожной информации заставляет сомневаться в объективности и беспристрастности истинных целей «Голоса». С похожей оценкой выступил член СПЧ, профессор ВШЭ Леонид Поляков. «Общественники, которые ведут мониторинг хода избирательной кампании, не должны быть политизированы, их основная задача – контроль процесса и принятие мер для снятия конфликтов, а не тиражирование непроверенной информации», – сказал Поляков.