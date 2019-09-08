Фейки и цензура подмочили репутацию «Голоса»

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8 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:13  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом – Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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              Фейки и цензура подмочили репутацию «Голоса»

              «Карта нарушений» «Голоса» оказалась наводнена фейками   8 сентября 2019, 16:05
              Фото: скриншот сайта kartanarusheniy.org
              Текст: Евгений Романов

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              Более двух третей сообщений движения «Голос» о нарушениях в ходе Единого дня голосования оказались фейками. К такому выводу пришли в мониторинговой рабочей группе Совета при президенте России по выборам. Более того, с «Карты нарушений» голоса исчезали сообщения об инцидентах при голосовании в Хабаровске. Эксперты сходятся во мнении, что репутации «Голоса» нанесен серьезный ущерб, а сама история «попахивает политическим заказом».

              В воскресенье движение «Голос», которое занимается защитой прав избирателей и отправляет своих наблюдателей на избирательные участки, сообщило о получении «почти тысячи» сообщений о нарушениях в различных регионах. Там отметили, что жалоб на нарушение избирательных прав оказалось больше, что в прошлый Единый день голосования в сентябре 2018 года. Больше всего информации, утверждают в «Голосе» пришло из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Все эти сообщения отображаются на так называемой карте нарушений на сайте «Голоса».

              Однако более двух третей сообщений на карте оказались ложными. К такому выводу пришел сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по выборам Игорь Борисов. Он заверил, что на правдивые сообщения тут же происходит реагирование и «избирательные права восстанавливаются в полном объеме».

              Борисов посетовал, что в качестве нарушений на карте «Голоса» фиксируются, например, различные случаи, «включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства», но «Голос» не проводит проверку этих фактов. Например, сообщалось о недопуске наблюдателя на досрочное голосование в Москве. Но на самом деле голосование началось на пять минут позже и наблюдателя сразу пустили на участок, но «соответствующее нарушение уже нанесено на карту... и входит в статистку».

              Эксперт добавил, что многие сообщения на карте «Голоса» связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. «Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ», – заверил Борисов.

              По его словам, поведение «Голоса» «не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом».

              В свою очередь член рабочей группы Общественной палаты России (ОП) по контролю за выборами Максим Григорьев тоже рассказал о фейках на карте «Голоса». Одно из первых псевдонарушений касалось голосования на Сахалине. Якобы бы не велась видеотрансляция с избирательных участков, «хотя в действительности видеотрансляция была, она шла в наш ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ».

              Другой фейк, по словам Григорьева, связан с сообщением о неправомерном задержании полицией кандидата от партии «Яблоко» в Мосгордуму Максима Круглова. Но в реальности оказалось, что Круглов раздавал «свою агитационную продукцию», что подтвердили свидетели. «Более того, он был опрошен сотрудниками полиции и был отпущен. Сообщение «Голоса» о том, что его задержание не было связано с тем, что он раздавал агитационную продукцию, оказалось ложным», – пояснил Григорьев.

              По его словам, в ОП проверили целый ряд других сообщений, которые тоже не соответствовали истине. «Везде выборы проходят более или менее спокойно. Количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы», – заверил Григорьев.

              Единственным исключением он назвал Хабаровский край, откуда шел большой поток сообщений об использовании админресурса. Более того, с карты «Голоса» стирались сообщения о нарушениях в Хабаровске, либо сообщавшим о них гражданам отказывали в приеме подобных жалоб. «И вот такая ситуация, когда фактически «Голос» сдерживает поток сообщений, проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, конечно, смотрится очень странно», – отметил Григорьев.

              Информацию об исчезновении сообщений о нарушениях в Хабаровске подтвердила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «В Хабаровске зафиксировано огромное количество нарушений. Подано очень много жалоб от наблюдателей в избирательной комиссии. В социальных сетях распространяются видео о вбросах, о подготовке «каруселей» и других нарушений. Ситуация с выборами тревожная», – рассказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

              По ее словам, неравнодушные граждане сообщали о различных инцидентах, отправляя информацию о них в том числе на «Карту нарушений» «Голоса», но «каково же в итоге было удивление этих людей, когда они увидели, что эти данные были удалены. «Как такое могло произойти? В ответ не поступает информации ни о каких проверках, опровержениях. Когда-то уважаемая организация решила закрыть глаза на то, что происходит в Хабаровске и во всем регионе», – отметила эксперт.

              Федорова убеждена, что подобный инцидент «наносит сильнейший удар по репутации «Голоса»

              С утверждением о том, что теперь будет тяжело доверять сообщениям «Голоса» о массовых нарушениях, согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин. «На примере разбирательства с представленными ими ранее жалобами большинство оказывается фейками», – сказал Данилин в интервью РИА «Новости».

              По его словам, на карте «Голоса» очень редко отмечаются настоящие нарушения, о которых говорит организация. «Если говорить про этот год, то большинство нарушений, по мнению «Голоса», относятся к Москве. Аудитория этой организации в столице гиперперевозбуждена, и они ходят, либо сами придумывают нарушения, либо выискивают что-то», – убежден Данилин, заключая, что в целом по России никаких серьезных нарушений в ходе голосования не было, даже с учетом данных скандального «Голоса».

              В свою очередь исполнительный директор движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова обратила внимание на то, что скандал с «Картой нарушений» удивил даже тех экспертов, которые «привыкли к ангажированности» «Голоса». «Каково же было наше удивление, когда мы обратили внимание на неоднократные исчезновения сообщений, которые подтвердились в реальности и наши наблюдатели с ними работали», – заявила Булгакова в интервью РАПСИ, приведя в пример «чудесное исчезновение» нарушений, зафиксированных в Хабаровске.

              По ее словам, такое отношение к тревожной информации заставляет сомневаться в объективности и беспристрастности истинных целей «Голоса». С похожей оценкой выступил член СПЧ, профессор ВШЭ Леонид Поляков. «Общественники, которые ведут мониторинг хода избирательной кампании, не должны быть политизированы, их основная задача – контроль процесса и принятие мер для снятия конфликтов, а не тиражирование непроверенной информации», – сказал Поляков.


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