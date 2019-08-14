Споры вокруг выборов есть и будут

Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а уже если называть вещи своими именами – откровенно провокативных.

Начнем с одного из ключевых тезисов доклада. По мнению авторов, «в России на протяжении последних лет сложилась практика, когда во главе регионов на достаточно продолжительный срок оказываются люди, которых никто не избирал – это назначенные федеральным центром врио губернаторов». Иными словами, речь идет о так называемых «варягах» на посту высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Сама по себе фраза «достаточно продолжительный срок» призвана показать недемократичность таких назначений, но авторам доклада прекрасно известно, что сроки назначения выборов, в том числе досрочных, четко установлены законодательством, связаны они с практикой проведения единого дня голосования раз в год, а вовсе не с желанием отдельных личностей руководить без выборов. В установленные законом сроки выборы состоятся – иных случаев не было и быть не может.

Действительно, некоторые из действующих глав субъектов ранее не работали в этих регионах. Тем не менее, не стоит забывать, что сфера госуправления – это профессиональная среда, которая не терпит дилетантов. Особенно это касается руководителей регионов, ведь именно на них лежит ответственность не только за развитие вверенной им территории, но и обеспечение достойного уровня жизни населения, а также исполнения всех социальных обязательств, взятых на себя государством. Таким образом, те врио губернаторов, которые назначаются на свои посты президентом (а затем избираются на свободных и открытых выборах), уже до своего назначения проходят отсев по своим управленческим компетенциям, что положительно сказывается на развитии регионов.

Нельзя не учитывать тот факт, что во многих регионах страны наблюдается ситуация «сращивания» власти и бизнеса. В такой ситуации «варяги» имеют неоспоримое преимущество – их ничего не связывает с местными элитами, что позволяет разрешать проблемы городского хозяйства, многие из которых тянутся десятилетиями, в пользу жителей региона.

Отсюда же вытекает второй тезис, с которым можно поспорить – о вреде «муниципального фильтра». Несмотря на то, что многие считают его избыточным и чересчур жестким инструментом, это еще один барьер на пути политиков-популистов. Ярким примером может служить Челябинская область. Такие одиозные личности как Андрей Аюпов, Татьяна Якимова или Александр Комиссаров не то что не смогли собрать подписи в свою поддержку – даже не прилагали существенных усилий по сбору подписей. Что говорит о том, что выборы губернатора использовались лишь для самопиара вышеупомянутых политиков.

Напомним, что из 163 выдвинувшихся кандидатов в установленные законом сроки представили документы на регистрацию в избирательные комиссии представили только 99. Получается, что 40% «кандидатов», в большинстве своем совсем не «варягов», а самых натуральных местных, судя по всему, и не собирались принимать участие в выборах.

Параметры «муниципального фильтра», безусловно, требуют дальнейшего обсуждения, внимательного анализа и, возможно, корректировки, но совершенно нельзя отрицать и его логичность и пользу в вопросах регулирования избирательного процесса. В регистрации было отказано только 22 кандидатам, среди которых были те, кто даже близко не подошел к «фильтру», представившие пять, двадцать пять подписей или вообще не представившие ни одной подписи.

Третий тезис, заслуживающий внимания – это использование самовыдвижения на выборах глав регионов. Стоит подчеркнуть, самовыдвижение – единственный способ сильным политикам заявить о себе, не используя для этого рейтинги других политических сил.

Современная политическая система в России существует не так давно, но уже имеет четкое разделение на «сильные» партии (так называемые «парламентские»), которые повсеместно представлены и в Госдуме, и в представительных органах субъектов федерации, и «слабые» партии, которые представлены далеко не во всех регионах, или же не представлены вообще. Такая система существует во многих странах, и почти всегда политики, претендующие на высокие руководящие посты, используют ресурс этих политических сил.

Однако в России избиратель на мажоритарных выборах голосует за конкретного человека с конкретным набором качеств. Конечно, кандидаты вольны использовать ресурс любых политических сил, но возможность самовыдвижения, как проявление равноудаленности от этих сил, тоже должна использоваться. Только так возможно в итоге создать условия для появления самодостаточных политиков, которые не оглядываются поминутно при выработке и принятии решений на «политику партии», а действуют, исходя из интересов всех жителей региона. Авторитета самих партий это нисколько не умаляет, напротив укрепляет их кадровую базу.

«Голос» в своем заявлении пытается перевернуть все с ног на голову,

рассматривая расширение избирательных прав граждан за счет возможности самовыдвижения, как деградацию партийной системы. Из 76 зарегистрированных кандидатов 70 выдвинуты 16 политическими партиями. Кандидаты от 16 политических партий были зарегистрированы 2015, от 11– в 2016 году, от 14 – в 2017 году и 16 – в 2018 году. О какой деградации системы идет речь?

Движение «Голос» не может уйти от субъективизма в своих оценках, заявляя например: «Не самых ярких своих представителей на выборах губернатора Волгоградской области выдвинули КПРФ и ЛДПР». Но наверное, члены упомянутых партий, их лидеры, – Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, лучше знают кого именно партия должна выдвинуть на выборах. Нынешнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина тоже никто не считал серьезной фигурой…

Не обошлось и без громких заявлений об административных нарушениях и подкупе при сборе подписей пользу кандидатов-самовыдвиженцев. Но с доказательной базой, все плохо. В приложениях приводится целых пять сообщений – все они касаются Санкт-Петербурга, все никем не проверялись. Из этого, как обычно делаются выводы вселенского масштаба.

Подводя итог, хочется сказать: проблемы и спорные вопросы в избирательном законодательстве, избирательном процессе есть и будут. Существуют различные мнения и подходы к решению таких вопросов.

Позиция, выраженная в докладе движения «Голос», – не самая конструктивный из них. Приводя спорные утверждения, авторы скорее пытаются навязать свою точку зрения. Стоит весьма критично и осторожно относиться к такого рода тезисам, основанным на субъективных, резонансных и зачастую крайне стереотипных убеждениях.

Конструктивным путем решения вопросов, возникающих в ходе выборов, может стать только одно – продолжение очень внимательного и скрупулезного рассмотрения и обсуждения вышеупомянутых вопросов не только с точки зрения теоретической правильности или неправильности. Ведь оценку кандидатам дадут избиратели на выборах, а избранным главам – граждане, и основана она будет на реальных показателях их деятельности.