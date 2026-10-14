Британские военные отработали возвращение контроля над Фолклендскими островами

Times: Британия провела учения по захвату Фолклендских островов

Tекст: Антон Антонов

«Британские солдаты провели учения по захвату Фолклендских островов… Учения отразили события, имевшие место во время операции «Саттон» в мае 1982 года, когда Великобритания высадила войска для отражения аргентинского вторжения», – пишет Times.

В учениях участвовали около 150 британских солдат из парашютно-десантного полка и около 100 местных волонтеров из Сил обороны Фолклендских островов. Военные отработали высадку морского десанта, ночную передислокацию на дистанцию более 30 км и боевые задачи в ближнем бою на скалистой местности, передает РИА «Новости».

Прикрытие с воздуха во время учений обеспечивал истребитель Typhoon. Отмечается, что британская армия регулярно проводит тренировки на Фолклендах, но в октябре впервые был использован сценарий реальных боевых действий, тогда как в оборонном ведомстве настаивают, что маневры не связаны с недавними геополитическими событиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября политолог предсказал возможный ответ Британии на ультиматум Аргентины по Мальвинским островам.

Тогда Аргентина предъявила Лондону ультиматум, потребовав начать переговоры по суверенитету над архипелагом.

Дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

