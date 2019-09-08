Эксперт: Мы видим в Хабаровске попытки продавить позиции определенной партии

Выборы на Сахалине прошли предсказуемо и без существенных нарушений. Аналогичная ситуация наблюдается в Забайкалье. Куда агрессивнее проходит голосование в Хабаровском крае, где фиксируется множество нарушений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Дарья Кислицына, которая следит за ходом голосования на Дальнем Востоке. Она также отметила нарушения на Алтае в преддверии голосования.

Руководитель Лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына отмечает, что голосование на Сахалине проходило «достаточно предсказуемо». Оправдались экспертные прогнозы по поводу явки, которая окажется соразмерной прошлогодней (37,5%) или даже превысит ее. На данный час явка составляет 35% избирателей. Первые избирательные участки традиционно открываются на Сахалине, поэтому сейчас голосование в регионе, где выбирали губернатора, уже завершилось.

«Существенных нарушений не было. Утром была зафиксирована незаконная активность КПРФ, чьи представители проводили свои экзит-поллы прямо на территории участков, что, как известно, запрещено. Но данное нарушение было быстро устранено. Соответственно, в течение дня других нарушений выявлено не было», – рассказала эксперт.

Она отметила фактор благоприятной погоды, которая царила на Сахалине весь день и местные жители шли на выборы «с радостным настроением». «Если бы шел дождь, то, возможно, по явке были бы иные расклады», – полагает эксперт.

В тоже время в Хабаровске, где участки закроются в ближайшие полчаса, голосование проходит агрессивнее, происходят нарушения. «В Хабаровске фиксируется гораздо больше нарушений, регистрируется больше жалоб. Это связано с жестким противостоянием. Мы видим попытку продавить позиции определенной партии, которую представляет губернатор Сергей Фургал, на все мандаты, которые сейчас замещаются в регионе. В связи с этим имеют место нарушения, которые уже озвучены в публичном пространстве», – указала Кислицына, добавив, что явка избирателей в Хабаровске «достаточно активная».

Что касается хода голосования в Забайкалье, то там «все проходит радужно». «В Забайкалье еще с утра была высокая явка, несмотря на плохую погоду. Нарушений абсолютно не наблюдается. Жалоб нет. Выборы проходят в спокойном плановом режиме. Поэтому остается дождаться результатов голосования и подвести итоги. Не думаю, что до конца голосования там будут наблюдаться нарушения и инсинуации», – прогнозирует политолог.

Она отметила высокую явку на Алтае, что для региона – традиционное явление, особенно в утренние часы. «Явка превышает среднестатистические показатели по стране. Тренд будет продолжаться. Показатели даже превысят те, что мы видели в прошлом электоральном цикле, когда явка составила 54%», – полагает Кислицына.

В то же время политолог отметила нарушения в ходе дня тишины: «Был вброс в почтовые ящики листовки от лица председателя КПРФ. Фактически было проявлено неуважение к избирателям». «Но это нарушение не касается работы избирательных участков. Речь идет о некорректном поведении партии из системной оппозиции по отношению к избирателям», – подытожила Кислицына.

Всего в воскресенье в 85 регионах страны проходят более 5 тыс. выборов разного уровня.