В Хабаровске готовят плацдарм для захвата ЛДПР

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7 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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      На фото - граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это - часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              В Хабаровске готовят плацдарм для захвата ЛДПР

              Захватывая власть в крае, Сергей Фургал сам же себя подталкивает к возможным неприятностям   7 сентября 2019, 21:10
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Накануне выборов, которые проходят во многих регионах России, политологи заметили любопытную тенденцию. Некоторые ответственные чиновники действуют, «полностью пожирая все политическое пространство» – и это при том, что они сами еще недавно были в рядах оппозиции. По мнению экспертов, это может отразиться не только на итоговых цифрах голосования, но и на будущем партии Владимира Жириновского.

              В субботу губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал избирателей прийти на выборы 8 сентября. По его словам, те, кто будет избран, «должны работать на одну цель – на ваше благополучие». «Впереди очень много работы, которая требует совместных усилий», – обратился к избирателям Фургал.

              Казалось бы, высказывание выглядит корректно. Тем более что губернатор неоднократно заявлял, что не станет поддерживать на выборах никакую партию. Но в то же время местные журналисты неоднократно отмечали, что губернатор позволял себе появляться на публике вместе с кандидатами от ЛДПР в краевую думу.

              Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отмечает, что в Хабаровске, где в воскресенье также состоятся довыборы в Госдуму, заметную активность проявляет именно Фургал, при котором местное отделение родной для главы региона ЛДПР превратилось в «партию власти». «Фургал возглавляет большой родственный и партийный клан и стремится в ходе этих выборов захватить абсолютно все властные позиции для друзей, родственников, однопартийцев», – считает Кузнецов.

              За мандат депутата Госдумы по Комсомольскому округу, который стал вакантным после избрания Фургала губернатором, борются либерал-демократ Иван Пиляев (по информации местной прессы, женат на племяннице губернатора), Виктория Цыганова (ЕР), Николай Платошкин (КПРФ), Андрей Швецов («Партия Роста»), Владимир Воробьев («Родина»), Николай Евсеенко («Партия пенсионеров»), Владимир Титоренко («Коммунисты России»), Сергей Котов («Патриоты России»), Андрей Петров («Зеленые») и Татьяна Ярославцева («Справедливая Россия»). В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента, а жителям Комсомольска-на-Амуре предстоит выбрать главу и новый состав гордумы.

              По оценке эксперта,

              Фургал ведет себя таким образом, против чего раньше выступала оппозиция, критиковавшая «Единую Россию» за якобы монополию власти.

              В частности, оказывается давление на кандидатов в депутаты не от ЛДПР, а «СМИ и административный ресурс монополизированы». «Единая Россия» никогда не опускалась до такого уровня в стремлении монополизировать всю власть в регионе», – считает политолог.

              С оценкой Кузнецова согласен президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. По его словам, ЕР в Хабаровском крае «вряд ли выиграет». «Фургал – лидер ЛДПР и его задача получить полный контроль над законодательным собранием и горсоветом Хабаровска. Таким образом ему придется взять на себя полную ответственность за все, что происходит в Хабаровском крае и тем самым это будет отражаться на его рейтингах и политической позиции», – сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

              По словам политолога, Фургал действует так, как привык во времена ведения бизнеса – «полностью пожирая все политическое пространство». «Понятно, что этим Фургал хочет показать свою силу, возможности.

              Губернаторство в Хабаровском крае для него плацдарм для того, чтобы стать лидером ЛДПР,

              потому что Владимир Жириновский, бессменный вождь и создатель партии, находится уже в зрелом возрасте. Очевидно, к 21-му году партию могут ждать кадровые изменения», – прогнозирует Гусев.

              Он добавил, что ставка на Пиляева объясняется желанием Фургала «застолбить за собой этот мандат и показать, что он хозяин у себя в Хабаровском крае». «Фургал действует сейчас как танк. Ест в один рот. Он пытается выдавить с политической поляны всех неугодных ему оппонентов. Это чревато оппозиционной к Фургалу реакцией на ситуацию в крае», – предупреждает эксперт.

              Кузнецов отметил также, что похожая ситуация складывается в Иркутской области, где регионом управляет выходец из КПРФ Сергей Левченко.

              «Для «Единой России» в Иркутске и Хабаровске выборы очень тяжелые. Посмотрим, что будет, но каких-то чудес не ждем», –

              говорит Кузнецов.

              В Иркутской области избираются составы пяти городских дум и 16 районных, главы двух десятков мэров городов и районов, главы сельских и городских поселений, депутаты местного уровня. Пройдут выборы в думу Иркутска, а в Братске будут избраны глава города и местные депутаты.

              В четверг группа кандидатов в депутаты гордумы Иркутска обратилась с коллективной жалобой к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой пресечь беззаконие в городе. Авторы жалобы сетуют на «яростное сопротивление» со стороны местного избиркома, прокуратуры и мэрии.

              Гусев отмечает, что в Иркутской области ЕР находится в оппозиции и «выборы в Горсовет будут очень показательными». «Там тоже возможен проигрыш «Единой России». Основной причиной этого проигрыша является раскоординированное действие единоросов. Есть единорос-руководитель законодательного собрания, есть руководство партии, есть мер города со своими интересами, есть сити-менеджер, который в конфронтации с мэром. Все эти внутриэлитные конфликты, возможно, приведут к не лучшему для партии результату», – прогнозирует политолог.

              В свою очередь член Общественной палаты (ОП), директор Института проблем демократии Максим Григорьев подтвердил наличие информации, что в Хабаровске со стороны руководства края может оказываться давление на некоторых кандидатов. «У нас есть такая информация. Возможно, это связано с тем, что в выборах участвует родственник Фургала. Мы сейчас в Общественной палате во всем этом разбираемся, перепроверяем эту информацию», – рассказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник пояснил, что представители региональных общественных палат наблюдают за ходом избирательной кампании. «У нас везде есть наблюдатели. Основная информация у нас будет в день выборов. Что касается ситуации в Хабаровске, то нам поступает информация о возможных случаях использования административного ресурса. Но эта информация в данный момент тоже проверяется», – рассказал Григорьев.

              Член ОП также указал на то, что в Иркутске «происходят конфликты в элите». «Есть различные группы влияния, которые так или иначе участвуют в выборах. Кампания идет напряженная», – подытожил Григорьев.


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