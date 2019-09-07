В Хабаровске готовят плацдарм для захвата ЛДПР

Накануне выборов, которые проходят во многих регионах России, политологи заметили любопытную тенденцию. Некоторые ответственные чиновники действуют, «полностью пожирая все политическое пространство» – и это при том, что они сами еще недавно были в рядах оппозиции. По мнению экспертов, это может отразиться не только на итоговых цифрах голосования, но и на будущем партии Владимира Жириновского.

В субботу губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал избирателей прийти на выборы 8 сентября. По его словам, те, кто будет избран, «должны работать на одну цель – на ваше благополучие». «Впереди очень много работы, которая требует совместных усилий», – обратился к избирателям Фургал.

Казалось бы, высказывание выглядит корректно. Тем более что губернатор неоднократно заявлял, что не станет поддерживать на выборах никакую партию. Но в то же время местные журналисты неоднократно отмечали, что губернатор позволял себе появляться на публике вместе с кандидатами от ЛДПР в краевую думу.

Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отмечает, что в Хабаровске, где в воскресенье также состоятся довыборы в Госдуму, заметную активность проявляет именно Фургал, при котором местное отделение родной для главы региона ЛДПР превратилось в «партию власти». «Фургал возглавляет большой родственный и партийный клан и стремится в ходе этих выборов захватить абсолютно все властные позиции для друзей, родственников, однопартийцев», – считает Кузнецов.

За мандат депутата Госдумы по Комсомольскому округу, который стал вакантным после избрания Фургала губернатором, борются либерал-демократ Иван Пиляев (по информации местной прессы, женат на племяннице губернатора), Виктория Цыганова (ЕР), Николай Платошкин (КПРФ), Андрей Швецов («Партия Роста»), Владимир Воробьев («Родина»), Николай Евсеенко («Партия пенсионеров»), Владимир Титоренко («Коммунисты России»), Сергей Котов («Патриоты России»), Андрей Петров («Зеленые») и Татьяна Ярославцева («Справедливая Россия»). В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента, а жителям Комсомольска-на-Амуре предстоит выбрать главу и новый состав гордумы.

По оценке эксперта,

Фургал ведет себя таким образом, против чего раньше выступала оппозиция, критиковавшая «Единую Россию» за якобы монополию власти.

В частности, оказывается давление на кандидатов в депутаты не от ЛДПР, а «СМИ и административный ресурс монополизированы». «Единая Россия» никогда не опускалась до такого уровня в стремлении монополизировать всю власть в регионе», – считает политолог.

С оценкой Кузнецова согласен президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. По его словам, ЕР в Хабаровском крае «вряд ли выиграет». «Фургал – лидер ЛДПР и его задача получить полный контроль над законодательным собранием и горсоветом Хабаровска. Таким образом ему придется взять на себя полную ответственность за все, что происходит в Хабаровском крае и тем самым это будет отражаться на его рейтингах и политической позиции», – сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

По словам политолога, Фургал действует так, как привык во времена ведения бизнеса – «полностью пожирая все политическое пространство». «Понятно, что этим Фургал хочет показать свою силу, возможности.

Губернаторство в Хабаровском крае для него плацдарм для того, чтобы стать лидером ЛДПР,

потому что Владимир Жириновский, бессменный вождь и создатель партии, находится уже в зрелом возрасте. Очевидно, к 21-му году партию могут ждать кадровые изменения», – прогнозирует Гусев.

Он добавил, что ставка на Пиляева объясняется желанием Фургала «застолбить за собой этот мандат и показать, что он хозяин у себя в Хабаровском крае». «Фургал действует сейчас как танк. Ест в один рот. Он пытается выдавить с политической поляны всех неугодных ему оппонентов. Это чревато оппозиционной к Фургалу реакцией на ситуацию в крае», – предупреждает эксперт.

Кузнецов отметил также, что похожая ситуация складывается в Иркутской области, где регионом управляет выходец из КПРФ Сергей Левченко.

«Для «Единой России» в Иркутске и Хабаровске выборы очень тяжелые. Посмотрим, что будет, но каких-то чудес не ждем», –

говорит Кузнецов.

В Иркутской области избираются составы пяти городских дум и 16 районных, главы двух десятков мэров городов и районов, главы сельских и городских поселений, депутаты местного уровня. Пройдут выборы в думу Иркутска, а в Братске будут избраны глава города и местные депутаты.

В четверг группа кандидатов в депутаты гордумы Иркутска обратилась с коллективной жалобой к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой пресечь беззаконие в городе. Авторы жалобы сетуют на «яростное сопротивление» со стороны местного избиркома, прокуратуры и мэрии.

Гусев отмечает, что в Иркутской области ЕР находится в оппозиции и «выборы в Горсовет будут очень показательными». «Там тоже возможен проигрыш «Единой России». Основной причиной этого проигрыша является раскоординированное действие единоросов. Есть единорос-руководитель законодательного собрания, есть руководство партии, есть мер города со своими интересами, есть сити-менеджер, который в конфронтации с мэром. Все эти внутриэлитные конфликты, возможно, приведут к не лучшему для партии результату», – прогнозирует политолог.

В свою очередь член Общественной палаты (ОП), директор Института проблем демократии Максим Григорьев подтвердил наличие информации, что в Хабаровске со стороны руководства края может оказываться давление на некоторых кандидатов. «У нас есть такая информация. Возможно, это связано с тем, что в выборах участвует родственник Фургала. Мы сейчас в Общественной палате во всем этом разбираемся, перепроверяем эту информацию», – рассказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

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Собеседник пояснил, что представители региональных общественных палат наблюдают за ходом избирательной кампании. «У нас везде есть наблюдатели. Основная информация у нас будет в день выборов. Что касается ситуации в Хабаровске, то нам поступает информация о возможных случаях использования административного ресурса. Но эта информация в данный момент тоже проверяется», – рассказал Григорьев.

Член ОП также указал на то, что в Иркутске «происходят конфликты в элите». «Есть различные группы влияния, которые так или иначе участвуют в выборах. Кампания идет напряженная», – подытожил Григорьев.