В СПЧ заявили о дезинформации избирателей движением «Голос»

Взгляд
8 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
Разделы

Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
Перейти а раздел…

До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
Перейти а раздел…

Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...

Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Британия потеряла свидетельство своего позора

    Кто из известных заключенных выходил по УДО

    Неблагодарные «братушки»: Болгария снова выступила против России

      Перейти а раздел…

      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото - граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это - часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лимаренко с большим отрывом лидирует на выборах главы Сахалинской области
              Кремль раскрыл содержание разговора Путина с ЗеленскимИзбран глава ИнгушетииХабиб Нурмагомедов «задушил» американцаКатамадзе на украинском ТВ призналась в любви к россиянам
              Путин высказался о кандидате, за которого проголосовалТрамп отменил тайные переговоры из-за терактаСтало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении ЦемахаВ Польше призвали налаживать отношения с «более сильной» Россией
              Москалькова предложила новый механизм для обменов между Россией и УкраинойХорваты запретили сербам «помолиться на месте убийства сербских детей»Названы лечебные свойства водкиФранцузы включили сборной Албании гимн Андорры, а потом извинились перед Арменией

              Главная тема


              Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием

              «виноваты женщины»


              В РПЦ назвали русских мужчин «национальной трагедией»

              «правила, которые мы установили»


              Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»

              долгожданное событие


              Что даст России и Украине взаимный обмен заключенными

              Видео

              На Марс за 40 дней


              Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

              борьба с колониализмом


              Как Советский Союз потерял контроль над самым кровавым диктатором Африки

              громкий арест


              США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

              огромный потенциал


              Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?

              В СПЧ заявили о дезинформации избирателей движением «Голос»

              8 сентября 2019, 12:30

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Более двух третей сообщений, нанесенных на так называемую Карту нарушений движением «Голос», не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

              Движение «Голос» ранее сообщило, что на «Карту нарушений» якобы уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования.

              «По факту то, что они делают [составляя «Карту нарушений], это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех [нарушений], которые остаются, абсолютное большинство – это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

              По его словам, на карте фиксируются различные случаи, «включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства». Кроме того, движение «Голос» не проводит проверку этих фактов. «РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистку», – отметил Борисов.

              Он также добавил, что многие сообщения были связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. «Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории России», – отметил Борисов.

              По его словам, то, что делает «Голос», полезно для понимания того, какие есть проблемы. «Но то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом. Те цифры, которые они приводят – я очень скептически на них смотрю. Мы прекрасно понимаем, что звонят, но абсолютно по разным вопросам», – сказал член СПЧ.

              Он привел данные РМРГ СПЧ, согласно которым на сегодняшний день по Москве, где якобы больше всего фиксируется нарушений, остались не приняты меры реагирования на восстановление прав только по одному сообщению – по статистике. «Имеются в виду данные до начала голосования сегодняшнего дня. По всем остальным меры приняты, права восстановлены», – сказал Борисов.

              В свою очередь руководитель рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев сообщил о поступившей в ОП жалобе со стороны наблюдателей Хабаровского края на то, что Карта нарушений «Голоса» не принимает заявления, касающиеся нарушений кандидатов от ЛДПР или админресурса губернатора Сергея Фургала. «Интересная связь», – приводит слова общественника ИА REGNUM.

              В единый день голосования в Хабаровском крае проходят сразу 40 избирательных кампаний.

              В 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. Всего пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

              Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............