В СПЧ заявили о дезинформации избирателей движением «Голос»

Более двух третей сообщений, нанесенных на так называемую Карту нарушений движением «Голос», не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Движение «Голос» ранее сообщило, что на «Карту нарушений» якобы уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования.

«По факту то, что они делают [составляя «Карту нарушений], это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех [нарушений], которые остаются, абсолютное большинство – это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, на карте фиксируются различные случаи, «включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства». Кроме того, движение «Голос» не проводит проверку этих фактов. «РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистку», – отметил Борисов.

Он также добавил, что многие сообщения были связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. «Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории России», – отметил Борисов.

По его словам, то, что делает «Голос», полезно для понимания того, какие есть проблемы. «Но то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом. Те цифры, которые они приводят – я очень скептически на них смотрю. Мы прекрасно понимаем, что звонят, но абсолютно по разным вопросам», – сказал член СПЧ.

Он привел данные РМРГ СПЧ, согласно которым на сегодняшний день по Москве, где якобы больше всего фиксируется нарушений, остались не приняты меры реагирования на восстановление прав только по одному сообщению – по статистике. «Имеются в виду данные до начала голосования сегодняшнего дня. По всем остальным меры приняты, права восстановлены», – сказал Борисов.

В свою очередь руководитель рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев сообщил о поступившей в ОП жалобе со стороны наблюдателей Хабаровского края на то, что Карта нарушений «Голоса» не принимает заявления, касающиеся нарушений кандидатов от ЛДПР или админресурса губернатора Сергея Фургала. «Интересная связь», – приводит слова общественника ИА REGNUM.

В единый день голосования в Хабаровском крае проходят сразу 40 избирательных кампаний.

В 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. Всего пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).