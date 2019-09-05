Иностранные эксперты станут наблюдателями на выборах в Петербурге

За выборами на пост губернатора Санкт-Петербурга будут следить более 4 тыс. общественных наблюдателей, среди которых два эксперта из Германии и Франции.

«Я убежден, что все эти мероприятия, которые запланированы и выполнены, позволят обеспечить право жителей нашего города прийти и отдать голос за кандидата, я говорю сейчас и о высшем должностном лице, и о депутатов муниципального образования, которые избираются на том или ином участке. Поэтому я убежден, что все пройдет нормально, без эксцессов», – заявил председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан Петербурга Александр Вахмистров, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, за ходом выборов будет следить специальная рабочая группа, созданная ассоциацией «Гражданский контроль». В нее вошли социологи, политологи и руководители высших учебных заведений.

Напомним, 8 сентября на выборах в Санкт-Петербурге будет работать 2268 избирательных участков, 62 в Ленинградской области и еще 15 в Псковской.

На пост губернатора претендуют Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.

Ранее от участия в выборах официально отказался режиссер Владимир Бортко.