Бортко официально отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Режиссер Владимир Бортко подал в избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Северной столицы. «Не хочу быть вечно вторым. Сегодня закончилась моя политическая жизнь, и теперь я политический труп», – заявил Бортко. По оценке экспертов, причиной могло стать понимание, что кандидату не удастся набрать на выборах желаемое число голосов.

Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко подал в субботу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом решении режиссер объявил накануне во время участия в теледебатах.

Как сообщил ТАСС глава штаба кандидата Владимир Дмитриев, в заявлении Бортко просит исключить его из числа кандидатов на должность губернатора. Сам режиссер сообщил, что, возможно, ему придется уйти с поста депутата Госдумы. «Я приму любое решение партии. Думаю, что оно будет достаточно суровым. Может быть, мне придется уйти из Думы, не знаю», – сказал режиссер.

Как пишет «Комсомольская правда», Бортко признался, что «выслушал от председателя комиссии не очень убедительные аргументы, почему я был неправ». «Но свое решение не изменил. Не хочу быть вечно вторым. Сегодня закончилась моя политическая жизнь, и теперь я политический труп», – констатировал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: кроме Бортко, это самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, Михаил Амосов, выдвинутый от партии «Гражданская платформа».

Теперь вычеркивать имя Бортко из бюллетеней, которых было напечатано 3 817 929 штук, придется вручную.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в общении с ТАСС напомнил, что у избирательной кампании есть своя логика, и кандидат в ней может играть несколько ролей.

«С одной стороны, Владимир Бортко был явным паровозом на муниципальных выборах, и его задача была помочь своим однопартийцам занять кресла депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга. С другой стороны, он, конечно же, отыгрывал и свою собственную позицию, свою собственную роль. Здесь ему было важно получить максимальное количество голосов, сохраниться как одной из фигур федерального масштаба в российской политике, может быть, упрочить свои позиции внутри фракции КПРФ в Государственной думе. И здесь можно только предполагать, какие эмоции в последний момент перевесили чашу весов в пользу выбора о снятии», – считает эксперт.

Причиной могло стать понимание, что кандидату не удастся набрать на выборах желаемое число голосов, что ухудшит его имидж крупного российского политика. Возможно, в КПРФ сочли, что все возможности для помощи кандидатам в муниципалы использованы, и нет смысла продолжать кампанию в этом плане. Также эксперт отмечает, что из всех кандидатов в губернаторы Бортко был максимально эмоциональным, максимально артистичным и в большей степени руководствовался своими эмоциями и чувствами, чем холодным разумом и расчетом.

«Может быть, чисто эмоциональный срыв – «не получается у меня так, как я хотел, ну и ладно». «Дебаты закончились, роль отыграна, занавес опустился», – говорит политолог. Что касается фразы Бортко о том, что его решение не было согласовано с партией, то это должно заставить задуматься КПРФ о том, как они подбирают кадры, отметил эксперт.