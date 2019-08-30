Эксперт: Бортко снялся с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга из-за разногласий с КПРФ

Руководство КПРФ пообещало, но так и не оказало своему кандидату необходимую поддержку, предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя уход режиссера Владимира Бортко с выборов главы Петербурга.

Политолог Марат Баширов из Института коммуникационного менеджмента назвал «неожиданным» заявление кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру. В то же время он отметил, что слухи о сложных отношениях Бортко с руководством КПРФ появились еще две недели назад.

«Руководство коммунистов обещало Бортко определенную поддержку, но он не получил ее в обещанном объеме. В итоге у него возникли разногласия с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Это немного эмоциональное решение, как это бывает у творческих людей», – считает Баширов.

В целом же, по словам политолога, действия Бортко нанесли сильнейший удар по КПРФ. «Это даже не повторение истории с иркутским губернатором Сергеем Левченко. Скандал в Петербурге станет гораздо более заметным для КПРФ. Ведь в этом «городе трех революций» сохранилась значительная, демографически устойчивая группа голосующих за КПРФ, – отметил политолог. - Для коммунистов это катастрофа не местного, а федерального масштаба. Партия не умеет договариваться с кандидатами, которых сама же и выдвинула».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил в ходе теледебатов: «Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов, меня больше там не будет. Я кланяюсь. Спасибо вам. Я ухожу. Завтра в 09:30 я приношу в избирком заявление о снятии с выборов».

Он признался, что «не советовался с партией по этому поводу, не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, он меня остановит». «Я готов понести любое партийное наказание за самовольный поступок», – заявил Бортко.

В руководстве КПРФ жест Бортко уже осудили. «Он не имеет права принимать такие решения без решения коллегиального органа, который его выдвигал, а это конференция санкт-петербургского регионального отделения. Я думаю, что это частная позиция Бортко, я не в курсе ситуации и считаю, что это большая ошибка с его стороны», – заявил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Как заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, кандидаты имеют право сняться не позднее чем за пять дней до даты голосования. «Если поступит письменное заявление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, можно будет говорить о фактическом и юридическом снятии кандидатуры, но не позднее, чем за пять дней до дня выборов», – сказала секретарь ЦИК РИА «Новости».

Напомним, после ухода Бортко, в избирательной гонке за пост губернатора Петербурга останутся самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (Гражданская платформа). Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.