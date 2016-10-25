«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя.

В пятницу Всероссийское общество охраны природы попросило лидера КПРФ Геннадия Зюганова проверить сообщения об участии губернатора Иркутской области, представителя компартии Сергея Левченко в незаконной охоте.

Напомним, что еще осенью прошлого года в интернете появилась видеозапись, на которой губернатор стреляет в спящего в берлоге медведя. В конце декабря стало известно: управление МВД по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в прессе, возбудило уголовное дело о нарушении правил охоты. Если вина губернатора будет доказана, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.

Товарищ Левченко по партии, лидер коммунистов Геннадий Зюганов в нынешнюю среду вступился за губернатора. Выступая перед журналистами, он заявил, что «информационная атака на Левченко» связана с успехами и достижениями региона под его руководством. Благодаря губернатору подготовлена программа развития области на ближайшие пять лет, но вместо этого «проигрывают заезженную пластинку» о медвежьей охоте. «В сумме получилось 157 сюжетов «медвежьей болезни», – цитировал жалобы Зюганова иркутский региональный портал IRK.ru.

Тем не менее ВООП решило обратиться именно к Зюганову. По мнению защитников природы, партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности, должна заняться расследованием фактов возможного участия губернатора в незаконной охоте. «Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», – подчеркивалось в обращении ВООП.

«Внимание на эту историю мы, естественно, обратили, – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов. – К Зюганову мы тоже обратились, чтобы какая-то внутрипартийная оценка была дана».

«Позиция Геннадия Андреевича понятна. Я не думаю, что губернатор просто однопартиец, он товарищ Зюганова. Но, насколько я знаю коммунистическую партию, там принят другой режим реакции на такого рода вещи. Ведь партия – это не только Геннадий Андреевич», – подчеркнул собеседник.

По словам Расулмухамедова, ему довелось общаться по поводу сложившейся ситуации с членами КПРФ, и они осуждают действия губернатора. Собеседник отмечает:

«Мы пытаемся понять, это заявление партии или Геннадия Андреевича персонально. Нам показалось, что он выступал не от имени партии».

В любом случае Всероссийское общество охраны природы не намерено забывать о скандальной охоте. «Мы эту ситуацию будем выжимать до конца. Если не будет уголовных наказаний, то мы бы хотели, чтоб общество хотя бы понимало, что такие факты недопустимы с моральной точки зрения. Мы будем поддерживать интерес общества к тому, что происходит», – подчеркнул Расулмухамедов. Он также отметил, что важна реакция не только правоохранительных органов, но и депутатов.

Закон един для всех, и если факт незаконной охоты губернатора Левченко подтвердится в ходе расследования, то он должен ответить перед законом, сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Главное, чтобы уголовное дело не становилось поводом для политического давления, подчеркнул он. «Мы понимаем, что можно совершить преступление на рубль, а учитывая, что ты не из той партии и не из того окружения, ответишь по полной. Нарушил закон – пусть его накажут, а вот все остальное приплетать не надо, а то окажется, что Левченко «в ответе за все смертные грехи».

Собеседник отметил, что не берется обсуждать действия своего коллеги-парламентария Геннадия Зюганова. При этом, добавил он, поддержка своего товарища по партии вполне понятна и оправданна. «У нас, у оппозиции, не так много губернаторов, и мы должны использовать все возможные моменты, чтобы защищать своих однопартийцев, которые занимают высокие посты», – подчеркнул Лебедев.

«Геннадий Зюганов во всем поддерживает Сергея Левченко, – сказал газете ВЗГЛЯД иркутский политолог Алексей Петров. – Позиция губернатора в известной степени пошатнулась из-за всех этих событий, особенно из-за федерального медийного присутствия этой охоты».

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Напомним, что, по сведениям иркутского регионального издания Babr24 , шумиха вокруг охотничьей истории уже активизировала слухи о возможной отставке Левченко весной 2019 года.

Конечно, эта ситуация Зюганова беспокоит, отмечает Петров. «Поддержка федеральных политиков такого масштаба, таких зубров, внутренне человека поддерживает, кроме того, показывает, что КПРФ просто так не отдаст одного из своих крупнейших региональных руководителей», – пояснил иркутский эксперт.

Руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление Зюганова, удивился заявлениям главы КПРФ. Политолог подчеркнул: «Зюганов защищает человека, который убивал спящего медведя».

«Левченко застрелил медведя или не застрелил? Если застрелил, то пусть честно скажет, что застрелил. Не надо Зюганову прикрывать своих политических соратников... Вопрос в том, что публичная политика – это как жизнь в аквариуме, за тобой все наблюдают. Поэтому не надо стрелять в медведей, и тогда не будет возникать таких событий. Пускай Геннадий Андреевич об этом скажет», – подытожил Гусев. Он отметил, что удивлен молчанием политиков, которые никак не комментируют того, что «творят коммунисты».