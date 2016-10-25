«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
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Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

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Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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        • Да, и мне не понравилось

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        • Хуже

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          «Медвежья болезнь» товарища Зюганова

          Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ Зюганова   11 января 2019, 22:40
          Фото: Александр Новиков/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя.

          В пятницу Всероссийское общество охраны природы попросило лидера КПРФ Геннадия Зюганова проверить сообщения об участии губернатора Иркутской области, представителя компартии Сергея Левченко в незаконной охоте.

          Напомним, что еще осенью прошлого года в интернете появилась видеозапись, на которой губернатор стреляет в спящего в берлоге медведя. В конце декабря стало известно: управление МВД по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в прессе, возбудило уголовное дело о нарушении правил охоты. Если вина губернатора будет доказана, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.

          Товарищ Левченко по партии, лидер коммунистов Геннадий Зюганов в нынешнюю среду вступился за губернатора. Выступая перед журналистами, он заявил, что «информационная атака на Левченко» связана с успехами и достижениями региона под его руководством. Благодаря губернатору подготовлена программа развития области на ближайшие пять лет, но вместо этого «проигрывают заезженную пластинку» о медвежьей охоте. «В сумме получилось 157 сюжетов «медвежьей болезни», – цитировал жалобы Зюганова иркутский региональный портал IRK.ru.

          Тем не менее ВООП решило обратиться именно к Зюганову. По мнению защитников природы, партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности, должна заняться расследованием фактов возможного участия губернатора в незаконной охоте. «Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», – подчеркивалось в обращении ВООП.

          «Внимание на эту историю мы, естественно, обратили, – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов. – К Зюганову мы тоже обратились, чтобы какая-то внутрипартийная оценка была дана».

          «Позиция Геннадия Андреевича понятна. Я не думаю, что губернатор просто однопартиец, он товарищ Зюганова. Но, насколько я знаю коммунистическую партию, там принят другой режим реакции на такого рода вещи. Ведь партия – это не только Геннадий Андреевич», – подчеркнул собеседник.

          По словам Расулмухамедова, ему довелось общаться по поводу сложившейся ситуации с членами КПРФ, и они осуждают действия губернатора. Собеседник отмечает:

          «Мы пытаемся понять, это заявление партии или Геннадия Андреевича персонально. Нам показалось, что он выступал не от имени партии».

          В любом случае Всероссийское общество охраны природы не намерено забывать о скандальной охоте. «Мы эту ситуацию будем выжимать до конца. Если не будет уголовных наказаний, то мы бы хотели, чтоб общество хотя бы понимало, что такие факты недопустимы с моральной точки зрения. Мы будем поддерживать интерес общества к тому, что происходит», – подчеркнул Расулмухамедов. Он также отметил, что важна реакция не только правоохранительных органов, но и депутатов.

          Закон един для всех, и если факт незаконной охоты губернатора Левченко подтвердится в ходе расследования, то он должен ответить перед законом, сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Главное, чтобы уголовное дело не становилось поводом для политического давления, подчеркнул он. «Мы понимаем, что можно совершить преступление на рубль, а учитывая, что ты не из той партии и не из того окружения, ответишь по полной. Нарушил закон – пусть его накажут, а вот все остальное приплетать не надо, а то окажется, что Левченко «в ответе за все смертные грехи».

          Собеседник отметил, что не берется обсуждать действия своего коллеги-парламентария Геннадия Зюганова. При этом, добавил он, поддержка своего товарища по партии вполне понятна и оправданна. «У нас, у оппозиции, не так много губернаторов, и мы должны использовать все возможные моменты, чтобы защищать своих однопартийцев, которые занимают высокие посты», – подчеркнул Лебедев.

          «Геннадий Зюганов во всем поддерживает Сергея Левченко, – сказал газете ВЗГЛЯД иркутский политолог Алексей Петров. – Позиция губернатора в известной степени пошатнулась из-за всех этих событий, особенно из-за федерального медийного присутствия этой охоты».

          Напомним, что, по сведениям иркутского регионального издания Babr24, шумиха вокруг охотничьей истории уже активизировала слухи о возможной отставке Левченко весной 2019 года. 

          Конечно, эта ситуация Зюганова беспокоит, отмечает Петров. «Поддержка федеральных политиков такого масштаба, таких зубров, внутренне человека поддерживает, кроме того, показывает, что КПРФ просто так не отдаст одного из своих крупнейших региональных руководителей», – пояснил иркутский эксперт.

          Руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление Зюганова, удивился заявлениям главы КПРФ. Политолог подчеркнул: «Зюганов защищает человека, который убивал спящего медведя».

          «Левченко застрелил медведя или не застрелил? Если застрелил, то пусть честно скажет, что застрелил. Не надо Зюганову прикрывать своих политических соратников... Вопрос в том, что публичная политика – это как жизнь в аквариуме, за тобой все наблюдают. Поэтому не надо стрелять в медведей, и тогда не будет возникать таких событий. Пускай Геннадий Андреевич об этом скажет», – подытожил Гусев. Он отметил, что удивлен молчанием политиков, которые никак не комментируют того, что «творят коммунисты».


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