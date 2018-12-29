По факту варварской охоты на медведя в Иркутской области возбуждено дело

Уголовное дело о незаконной охоте на медведя возбуждено в Иркутской области, проверяется данные о причастности к ней губернатора Сергея Левченко, сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, 5 января 2017 года «неустановленные лица» в ходе охоты убили медведя, а также «иных диких животных». К тому времени период охоты на этих животных истек, к тому же у охотников не было необходимой лицензии, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Материальный ущерб, по информации следствия, превысил 90 тыс. рублей.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что органы дознания возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». «Также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», – сказано в релизе.

Санкция этой статьи предполагает до пяти лет лишения свободы и другие, более мягкие виды наказания.

Напомним, в конце декабря в эфире российского ТВ был показан сюжет об охоте Левченко, во время которой он расстреливает спящего в берлоге медведя. Изначально видеозапись с Левченко появилась в интернете в начале сентября.

Правоохранительные органы Иркутской области начали доследственную проверку по данному факту.