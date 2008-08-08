В Сети появилось видео убийства спящего медведя губернатором Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, судя по опубликованной в Сети видеозаписи, в упор расстрелял спящего в берлоге медведя; глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев направил по этому поводу запросы в МВД и Генпрокуратуру.

Губернатор на кадрах сначала проверяет ружье, проверяет «объект охоты». После этого, как утверждается, охотники убеждаются, что медведь находится в глубокой спячке. Затем животное расстреливают и выволакивают из берлоги.

В комментариях под видео пользователи YouTube осудили губернатора за такой поступок.

Николай Николаев заявил на своей странице «ВКонтакте», что поступок не достоин «ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».

«Не говоря уже о том, что, на мой взгляд, в поступке этой группы лиц, во главе которой – человек с гербом Иркутской области на рукаве, прослеживается явное нарушение закона», – заявил Николаев.

Он сообщил, что направил запросы по этому поводу в МВД и Генпрокуратуру, однако заметил, что с привлечением таких охотников могут быть проблемы.

«Мы говорим о противодействии браконьерству, о разграничении промысловой и любительской охоты. Мы готовим соответствующие законодательные инициативы. Но ни в одном законопроекте, ни в одном действующем законе нет ни слова о разрешении на убийство спящего в берлоге медведя», – написал депутат.

Между тем начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич опровергла факт незаконной охоты. По ее словам, видео снято в ноябре 2016 года в Нижнеудинском районе, а убитое животное – «медведь-шатун», на которого жаловались местные жители, сообщает ИА «ИрСити».

«Охота проходила в разрешенный период, лицензия на отстрел была получена», – заявила Ирина Алашкевич.

Она заверила, что медведь был загнан в берлогу специально обученными собаками, а появление видео в соцсетях только сейчас объясняет грядущими выборами.