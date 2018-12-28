Следователи начали проверку убийства медведя иркутским губернатором

Правоохранительные органы Иркутской области начали доследственную проверку по факту варварской охоты губернатора Сергея Левченко на медведя, сообщил источник.

«В ходе данной проверки будет дана процессуальная оценка как действиям самого губернатора, так и ранее принятым решениям о невозбуждении против него уголовного дела по данному факту», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, поводом для проверки стали появившиеся в СМИ материалы об охоте Левченко.

Накануне на одном из телеканалов вышел сюжет об охоте Левченко, во время которой он расстреливает спящего в берлоге медведя. Зоозащитники обрадовались возобновлению интереса к этой теме.

Скандал произошел еще в начале сентября, когда в интернете появилась видеозапись с Левченко, которая была сделана еще в ноябре 2016 года, на охоте в Нижнеудинском районе. Проводившиеся ранее проверки не выявили нарушений.