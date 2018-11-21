Экологи добились проверки варварской охоты губернатора Левченко

«Многие преступления против животных рассматриваются спустя рукава. Сейчас хороший момент – всем нашим любителям «эксклюзивной» охоты послать сигнал, что наказание должно быть», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред Общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал возобновление интереса к истории с иркутским губернатором Левченко и охотой на медведя в берлоге.

«Возможно, мы стали «затравкой» для этой истории – мы размещали посты, чтобы предупредить наших охотников, чтобы они не ходили к берлогам. Только потом мы уже сообразили, что на видео из Youtube – губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Нам начали звонить, писать комментарии, тогда выяснилось, что это Сергей Левченко», – рассказал первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Накануне на телеканале «Вести» вышел сюжет об охоте губернатора. Автор сюжета отмечает, что убийство спящего хищника является преступлением.

«Мы надеемся, что сейчас эта история возобновится и все будет до какого-то логического конца доведено, – уверен Расулмухамедов. – Нам, как экологической организации, важно, чтобы люди понимали, что наказание за такого рода преступления неизбежно. Мы будем всеми силами поддерживать развитие этой истории и всем про нее рассказывать, потому что это тот самый случай, когда крупная фигура попала в такую ситуацию».

Сам скандал с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко произошел в начале сентября , когда в интернете появилась запись, на которой видно, как Левченко расстреливает спящего в берлоге медведя. А собственно видеозапись была сделана еще в ноябре 2016 года, на охоте в Нижнеудинском районе.

Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев заявил по этому поводу, что такой поступок не достоин «ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины» и направил по этому поводу запросы в МВД и Генпрокуратуру.

Согласно 258-й статье УК, незаконной признается охота в обход запретов. В приказе Минприроды говорится: на бурого медведя запрещено охотиться с 30 ноября по 21 марта. Максимальное наказание за незаконную охоту, если она совершена группой лиц – пять лет лишения свободы.

На этой неделе Левченко сообщил, что правоохранительные органы не нашли в его действиях нарушений закона. «Проверка проводилась много раз, дважды проверено Следственным комитетом – все законно. Остальное я комментировать не буду, потому что сюжеты в интернете ни разу не смотрел», – заявил Левченко во время пресс-конференции 26 декабря.

«Почему правоохранители с этим не разбираются? – задался вопросом Расулмухамедов. – Ну, у нас многие преступления против животных рассматриваются спустя рукава».

«Но сейчас, когда федеральная пресса, а вслед за ней и соцсети вновь обратили внимание историю убийства медведя, настал момент – «на этом, так скажем, «хайпе» всем нашим любителям такой «эксклюзивной» охоты послать сигнал о том, что наказание должно быть», – подчеркнул собеседник.

«Тот факт, что правоохранители, суды этим занимаются, уже полезен. Очень хочется сказать, что наказание должно быть по полной мере, но там уже пусть суд решает», – добавил первый зампред ВООП.